17 мая 2024

NYT: США развернут на земле и в космосе средства нападения на спутники

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У США есть секретная программа для милитаризации космоса, пишут СМИ
У США есть секретная программа для милитаризации космоса, пишут СМИ Фото:

Вашингтон намерен развернуть в космосе и на земле новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты. Об этом пишет газета The New York Times, взяв за основу выступления представителей Пентагона.

"Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операциях полного спектра", – говорится в материале. В нем авторы ссылаются на выступление представителя Пентагона в 2023 году в Сенате.

Газета пишет, что у США давно уже есть наземные системы, которые подавляют связь противнику. Сейчас идет их модернизация. На данный момент в планах стоит следующая задача: создать систему, которая бы мешала спутниковой связи на орбите. За основу взяты наработки в ВМС и ВВС.

Космические силы США отказались комментировать эти заявления. Однако газета напомнила, что у Вашингтона есть секретная программа X-37B. По сути, это масштабный космический проект по созданию военных спутников и космических беспилотников, которые могут свободно маневрировать на орбите, дозаправляться в космосе, а также взаимодействовать с другими аппаратами.

До этого в Пентагоне обвинили Россию и Китай в разработке космического оружия. Помощник главы Пентагона по вопросам политики в околоземном пространстве Джон Пламб считает, что КНР занимается созданием роботизированных спутники двойного назначения, а РФ – прототипа вооружений кинетического типа, пишет телеканал 360.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва готова отказаться от любого оружия в космосе, если так сделают и другие страны в ООН. По его словам, Запад готов пойти на такой шаг. 

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Вашингтон намерен развернуть в космосе и на земле новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты. Об этом пишет газета The New York Times, взяв за основу выступления представителей Пентагона. "Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операциях полного спектра", – говорится в материале. В нем авторы ссылаются на выступление представителя Пентагона в 2023 году в Сенате. Газета пишет, что у США давно уже есть наземные системы, которые подавляют связь противнику. Сейчас идет их модернизация. На данный момент в планах стоит следующая задача: создать систему, которая бы мешала спутниковой связи на орбите. За основу взяты наработки в ВМС и ВВС. Космические силы США отказались комментировать эти заявления. Однако газета напомнила, что у Вашингтона есть секретная программа X-37B. По сути, это масштабный космический проект по созданию военных спутников и космических беспилотников, которые могут свободно маневрировать на орбите, дозаправляться в космосе, а также взаимодействовать с другими аппаратами. До этого в Пентагоне обвинили Россию и Китай в разработке космического оружия. Помощник главы Пентагона по вопросам политики в околоземном пространстве Джон Пламб считает, что КНР занимается созданием роботизированных спутники двойного назначения, а РФ – прототипа вооружений кинетического типа, пишет телеканал 360. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва готова отказаться от любого оружия в космосе, если так сделают и другие страны в ООН. По его словам, Запад готов пойти на такой шаг. 
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Ссылки по теме
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