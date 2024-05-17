Тюменские дети заложат капсулу времени во время «Ночи музеев»

18 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Юные тюменцы сыграют в игры XIX века и напишут послание в будущее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Тюменская «Ночь музеев», которая проходит 18 мая насыщена семейными мероприятиями. Горожан вместе с детьми приглашают узнать про игры малышей XIX века, увидеть экспонаты, которые побывали в космосе и самим заложить капсулу времени. О самых ярких события музейной ночи, которые стоит посетить с детьми — в материале URA.RU. Настольные игры XIX века и детский спектакль В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова маленьких тюменцев вместе с родителями ждут на спектакль по русской народной сказке «Машенька и медведь». Перед представлением гостям проведет экскурсию по музею домовенок, который поможет им принять участие в различных мастер-классах. Один из них будет посвящен изготовлению брелока в технике макраме. Для интересующихся историей пройдет мероприятие «Искусство побеждать», где взрослым и детям расскажут о настольных играх XIX века. Капсула времени и тюменские куранты В музее «Городская дума» распишут капсулу времени и поместят в нее впечатления посетителей. Принять участие могут дети от шести лет. Также детям покажут механизм тюменских курантов и семейный кукольный спектакль «Дочь Луны и сын Солнца». Самая маленькая матрешка и экспонаты из космоса В музее «Усадьба Колокольниковых» для детей и родителей проходит выставка миниатюр «Искусство под микроскопом», где детям покажут самую маленькую матрешку в мире. Среди экспонатов выставки представлены те, что летали на МКС. После маленькие тюменцы сыграют в игры своих сверстников XIX века на экскурсии «Дети дома» и увидят спектакль из попурри произведений российских писателей «Живые истории». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская «Ночь музеев», которая проходит 18 мая насыщена семейными мероприятиями. Горожан вместе с детьми приглашают узнать про игры малышей XIX века, увидеть экспонаты, которые побывали в космосе и самим заложить капсулу времени. О самых ярких события музейной ночи, которые стоит посетить с детьми — в материале URA.RU. В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова маленьких тюменцев вместе с родителями ждут на спектакль по русской народной сказке «Машенька и медведь». Перед представлением гостям проведет экскурсию по музею домовенок, который поможет им принять участие в различных мастер-классах. Один из них будет посвящен изготовлению брелока в технике макраме. Для интересующихся историей пройдет мероприятие «Искусство побеждать», где взрослым и детям расскажут о настольных играх XIX века. В музее «Городская дума» распишут капсулу времени и поместят в нее впечатления посетителей. Принять участие могут дети от шести лет. Также детям покажут механизм тюменских курантов и семейный кукольный спектакль «Дочь Луны и сын Солнца». В музее «Усадьба Колокольниковых» для детей и родителей проходит выставка миниатюр «Искусство под микроскопом», где детям покажут самую маленькую матрешку в мире. Среди экспонатов выставки представлены те, что летали на МКС. После маленькие тюменцы сыграют в игры своих сверстников XIX века на экскурсии «Дети дома» и увидят спектакль из попурри произведений российских писателей «Живые истории».