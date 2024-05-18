ВС РФ сбили беспилотник над Крымом

Средства ПВО России сбили БПЛА над Крымом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские средства ПВО над Крымом сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — передает ведомство. Об этом оно сообщило в своем
Ранее стало известно, что ВС РФ сбили шесть безэкипажных катеров украинской армии в Черном море. Ликвидацией занимались патрульные катера Черноморского флота и сотрудники морской авиации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.