ВС РФ сбили беспилотник над Крымом

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Средства ПВО России сбили БПЛА над Крымом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО над Крымом сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — передает ведомство. Об этом оно сообщило в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что ВС РФ сбили шесть безэкипажных катеров украинской армии в Черном море. Ликвидацией занимались патрульные катера Черноморского флота и сотрудники морской авиации.

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Российские средства ПВО над Крымом сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — передает ведомство. Об этом оно сообщило в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что ВС РФ сбили шесть безэкипажных катеров украинской армии в Черном море. Ликвидацией занимались патрульные катера Черноморского флота и сотрудники морской авиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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