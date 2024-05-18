В Британии сделали дерзкое заявление после встречи Путина и Си Цзиньпина

Telegraph: «брак по расчету» между Си Цзиньпином и Путиным изменит мир
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Владимир Путин и Си Цзиньпинь подписали документы, си цзиньпин, путин владимир
Путин и Си Цзиньпин своим двусторонним взаимодействием пытаются изменить глобальный порядок, заявил Иванов Фото:

Отношения между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным являются «браком по расчету». Они преследуют взаимовыгодные цели для своих государств, чтобы изменить мировой порядок. Такое заявление сделал аналитик по российско-китайским отношениям и основатель консалтинговой компании Geopolitical Risks & Strategy Practice Филипп Иванов.

«Си и Путин: брак по расчету, который меняет мировой порядок», — передает The Telegraph слова Иванова. По его словам, политическая жизнь Путина якобы зависит от победы в украинском конфликте, а она, в свою очередь, зависит от долгосрочной торговли и экономической стабильности. Ее может обеспечить только Китай.

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Также и КНР четко обозначает свою позицию. Конфронтация РФ с западными странами является частью борьбы Пекина против «гегемонистских попыток США» по нарушению стратегического баланса. В связи с этим, по словам Иванова, российско-китайские отношения способны изменить глобальный порядок. РФ является полезным для КНР партнером по достижению поставленных целей.

Ранее Владимир Путин прибыл в Китай в рамках государственного визита. Он отметил, что традиция визитов отражает важность отношений между странами, которые вместе отстаивают принципы демократического миропорядка и справедливости. В свою очередь, Си добавил, что российско-китайские отношения стали эталоном взаимодействия между соседними странами и крупными державами. Более подробно о двух днях переговоров Путина и Си Цзиньпина — в материале URA.RU.

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Отношения между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным являются «браком по расчету». Они преследуют взаимовыгодные цели для своих государств, чтобы изменить мировой порядок. Такое заявление сделал аналитик по российско-китайским отношениям и основатель консалтинговой компании Geopolitical Risks & Strategy Practice Филипп Иванов. «Си и Путин: брак по расчету, который меняет мировой порядок», — передает The Telegraph слова Иванова. По его словам, политическая жизнь Путина якобы зависит от победы в украинском конфликте, а она, в свою очередь, зависит от долгосрочной торговли и экономической стабильности. Ее может обеспечить только Китай. Также и КНР четко обозначает свою позицию. Конфронтация РФ с западными странами является частью борьбы Пекина против «гегемонистских попыток США» по нарушению стратегического баланса. В связи с этим, по словам Иванова, российско-китайские отношения способны изменить глобальный порядок. РФ является полезным для КНР партнером по достижению поставленных целей. Ранее Владимир Путин прибыл в Китай в рамках государственного визита. Он отметил, что традиция визитов отражает важность отношений между странами, которые вместе отстаивают принципы демократического миропорядка и справедливости. В свою очередь, Си добавил, что российско-китайские отношения стали эталоном взаимодействия между соседними странами и крупными державами. Более подробно о двух днях переговоров Путина и Си Цзиньпина — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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