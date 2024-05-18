Украина экстренно вывозит жителей из Харьковской области

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
Из Харьковской области эвакуировали 9 907 местных жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из приграничных районов Харьковской области за последние дни эвакуировано свыше девяти тысяч местных жителей. Об этом сообщает глава военной администрации региона Олег Синегубов.

«На текущий момент 2 726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4 037 — из Харьковского, 118 — из Богодуховского», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Он добавил, что волонтеры эвакуировали еще 3 026 человек. Всего было вывезено 9 907 местных жителей.

Также накануне украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала об эвакуации из области 9 300 человек. В стране признают, что ситуация в регионе очень напряженная для ВСУ. Главком украинской армии Александр Сырский выступил с заявлением о том, что ВС РФ прорывают оборону военных на харьковском направлении почти на 70 километров. В свою очередь, в Минобороны России отметили, что за неделю солдаты освободили 12 населенных пунктов в области.

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Из приграничных районов Харьковской области за последние дни эвакуировано свыше девяти тысяч местных жителей. Об этом сообщает глава военной администрации региона Олег Синегубов. «На текущий момент 2 726 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 4 037 — из Харьковского, 118 — из Богодуховского», — написал Синегубов в своем telegram-канале. Он добавил, что волонтеры эвакуировали еще 3 026 человек. Всего было вывезено 9 907 местных жителей. Также накануне украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала об эвакуации из области 9 300 человек. В стране признают, что ситуация в регионе очень напряженная для ВСУ. Главком украинской армии Александр Сырский выступил с заявлением о том, что ВС РФ прорывают оборону военных на харьковском направлении почти на 70 километров. В свою очередь, в Минобороны России отметили, что за неделю солдаты освободили 12 населенных пунктов в области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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