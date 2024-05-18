В США раскрыли, кто на самом деле управляет Украиной и стоит за решениями Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак имеет больше политического веса, чем сам глава страны Владимир Зеленский. Об этом американской газете The Washington Post заявили более десяти украинских чиновников и дипломатов, отметив, что Ермак оказывает сильное влияние на Зеленского, продавливая свою позицию.
«Доверие к Зеленскому падает. Действия Ермака постоянно отражаются на президенте. Ермак оттесняет на второй план МИД, вмешивается в военные решения и заключает ключевые сделки с партнерами, в том числе с США — задача, которой, по мнению чиновников, должен заниматься президент», — говорится в
Некоторые украинские чиновники уверены, что такое положение дел подрывает доверие к Зеленскому. Также у украинцев закрадываются сомнения, кто реально несет ответственность за важные решения. Один из чиновников заявил, что влияние Ермака — это трагедия, а другой отказался комментировать, опасаясь последствий.
Часть информаторов отметила, что Ермак даже контролирует, каким дипломатам разрешено выезжать за границу, а каким нет. У него широкие полномочия в области внешних коммуникаций и управления, заверили они. В офисе Зеленского отказались комментировать эту ситуацию.
Сам Зеленский отказался проводить выборы в этом году из-за военного положения в стране. Политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко отметил в разговоре с URA.RU, что таким образом он может бесконечно находиться у власти. Ведь понятие «исполняющий обязанности» не прописано в законе страны.
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