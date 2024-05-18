Что будет со студентами и их дипломами после отмены «бакалавра»

Минобрнауки: приемная кампания в вузы 2024/25 года пройдет по нынешней системе

18 мая 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Дипломы выпускников, получивших степень бакалавра, будут признаваться наравне с дипломами нового образца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студенты бакалавриата в России смогут завершить обучение по текущим программам, не переходя на новую систему высшего образования. Также выпускникам, получившим степень бакалавра, будут признавать дипломы наравне с дипломами нового образца. Кроме того, приемная кампания 2024/25 учебного года пройдет по нынешней системе в вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. «Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», — передает РИА Новости информацию из министерства. Это решение позволит студентам продолжить образование без необходимости адаптации к новым требованиям. В дополнение к этому, в ведомстве уточнили, что будет обеспечено соответствие между существующими специальностями и направлениями подготовки и теми, что будут утверждены в рамках обновленной системы высшего образования. Студенты, которые уже обучаются по программам бакалавриата, смогут завершить их без необходимости перехода на новую систему. Таким образом, выпускникам бакалавриата будет открыта возможность продолжения обучения на уровне магистратуры. Также дипломы бакалавров будут признаваться наравне с дипломами нового образца. «Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость», — говорится в сообщении министерства. Приемная кампания в российские вузы на следующий учебный год пройдет по существующим правилам. Поступление на программы бакалавриата будет осуществляться в соответствии с нынешней системой высшего образования. «Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования», — сообщили в Минобрнауки РФ. В министерстве также отметили, что ведется работа по обеспечению плавного перехода к обновленной системе высшего образования. В частности, по указу президента России Владимира Путина в шести вузах страны запущен пилотный проект, который предусматривает изменения в структуре профессионального образования, включая программы базового и специализированного высшего образования. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России с 2025 года не будет понятия «бакалавр». Вместо него введут понятия «высшее образование» и «специализированное высшее образование». По словам Фалькова, в прежней системе высшего образования только бакалавры имели право бесплатно получать образование на уровне магистранта. Согласно нововведениям, каждый, у кого есть высшее образование, может получить специализированное высшее на бесплатной основе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты бакалавриата в России смогут завершить обучение по текущим программам, не переходя на новую систему высшего образования. Также выпускникам, получившим степень бакалавра, будут признавать дипломы наравне с дипломами нового образца. Кроме того, приемная кампания 2024/25 учебного года пройдет по нынешней системе в вузах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. «Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», — передает РИА Новости информацию из министерства. Это решение позволит студентам продолжить образование без необходимости адаптации к новым требованиям. В дополнение к этому, в ведомстве уточнили, что будет обеспечено соответствие между существующими специальностями и направлениями подготовки и теми, что будут утверждены в рамках обновленной системы высшего образования. Студенты, которые уже обучаются по программам бакалавриата, смогут завершить их без необходимости перехода на новую систему. Таким образом, выпускникам бакалавриата будет открыта возможность продолжения обучения на уровне магистратуры. Также дипломы бакалавров будут признаваться наравне с дипломами нового образца. «Поскольку диплом — это документ, подтверждающий определенный уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость», — говорится в сообщении министерства. Приемная кампания в российские вузы на следующий учебный год пройдет по существующим правилам. Поступление на программы бакалавриата будет осуществляться в соответствии с нынешней системой высшего образования. «Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования», — сообщили в Минобрнауки РФ. В министерстве также отметили, что ведется работа по обеспечению плавного перехода к обновленной системе высшего образования. В частности, по указу президента России Владимира Путина в шести вузах страны запущен пилотный проект, который предусматривает изменения в структуре профессионального образования, включая программы базового и специализированного высшего образования. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России с 2025 года не будет понятия «бакалавр». Вместо него введут понятия «высшее образование» и «специализированное высшее образование». По словам Фалькова, в прежней системе высшего образования только бакалавры имели право бесплатно получать образование на уровне магистранта. Согласно нововведениям, каждый, у кого есть высшее образование, может получить специализированное высшее на бесплатной основе.