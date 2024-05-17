У зарезанной на Уралмаше сотрудницы «Сбербанка» осталась дочка. Фото, видео

18 мая 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники СК и МВД ведут расследование на месте происшествия Фото: Сергей Бодров © URA.RU У зарезанной на Уралмаше сотрудницы «Сбербанка» осталась девятилетняя дочь. Об этом сообщили близкие погибшей. У Ани осталась девятилетняя дочка от убийцы. Они были в гражданском браке, прожили около 12 лет. Вместе не жили уже три года. Сейчас погибшая была в других отношениях, в неофициальном браке. Правоохранители сейчас проводят расследования. Сотрудники осмотрели тело погибшей, а с входных дверей в отделение банка где работала Анна сняли отпечатки. За телом уже приехали из похоронного агентства. С входных дверей в отделение банка снимают отпечатки Фото: Сергей Бодров © URA.RU Место где сотрудники снимали отпечатки Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У зарезанной на Уралмаше сотрудницы «Сбербанка» осталась девятилетняя дочь. Об этом сообщили близкие погибшей. У Ани осталась девятилетняя дочка от убийцы. Они были в гражданском браке, прожили около 12 лет. Вместе не жили уже три года. Сейчас погибшая была в других отношениях, в неофициальном браке. Правоохранители сейчас проводят расследования. Сотрудники осмотрели тело погибшей, а с входных дверей в отделение банка где работала Анна сняли отпечатки. За телом уже приехали из похоронного агентства.