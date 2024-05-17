17 мая 2024

У зарезанной на Уралмаше сотрудницы «Сбербанка» осталась дочка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники СК и МВД ведут расследование на месте происшествия
Сотрудники СК и МВД ведут расследование на месте происшествия Фото:

У зарезанной на Уралмаше сотрудницы «Сбербанка» осталась девятилетняя дочь. Об этом сообщили близкие погибшей.

У Ани осталась девятилетняя дочка от убийцы. Они были в гражданском браке, прожили около 12 лет. Вместе не жили уже три года. Сейчас погибшая была в других отношениях, в неофициальном браке.

Правоохранители сейчас проводят расследования. Сотрудники осмотрели тело погибшей, а с входных дверей в отделение банка где работала Анна сняли отпечатки. За телом уже приехали из похоронного агентства.

С входных дверей в отделение банка снимают отпечатки
С входных дверей в отделение банка снимают отпечатки
Фото:
Место где сотрудники снимали отпечатки
Место где сотрудники снимали отпечатки
Фото:

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У зарезанной на Уралмаше сотрудницы «Сбербанка» осталась девятилетняя дочь. Об этом сообщили близкие погибшей. У Ани осталась девятилетняя дочка от убийцы. Они были в гражданском браке, прожили около 12 лет. Вместе не жили уже три года. Сейчас погибшая была в других отношениях, в неофициальном браке. Правоохранители сейчас проводят расследования. Сотрудники осмотрели тело погибшей, а с входных дверей в отделение банка где работала Анна сняли отпечатки. За телом уже приехали из похоронного агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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