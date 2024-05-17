Сотрудники СК и МВД ведут расследование на месте происшествия
У зарезанной на Уралмаше сотрудницы «Сбербанка» осталась девятилетняя дочь. Об этом сообщили близкие погибшей.
У Ани осталась девятилетняя дочка от убийцы. Они были в гражданском браке, прожили около 12 лет. Вместе не жили уже три года. Сейчас погибшая была в других отношениях, в неофициальном браке.
Правоохранители сейчас проводят расследования. Сотрудники осмотрели тело погибшей, а с входных дверей в отделение банка где работала Анна сняли отпечатки. За телом уже приехали из похоронного агентства.
С входных дверей в отделение банка снимают отпечатки
Место где сотрудники снимали отпечатки
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