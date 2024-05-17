Стало известно, почему на Уралмаше на глазах у всех зарезали сотрудницу «Сбера»

Екатеринбуржец зарезал бывшую сожительницу на глазах у всех из ревности

18 мая 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Женщину зарезал бывший сожитель, приревновав к новому ухажеру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбуржец зарезал свою бывшую сожительницу, которая работала в офисе «Сбера» на улице Победы, из ревности. Такую версию URA.RU озвучили свидетели ссоры, а также ее знакомые. «Они вышли из отделения банка, ругались. Девушка просила мужчину отойти, тот держал ее за руки. Он обвинял ее в чем-то. Говорил, что она якобы ведет себя неправильно. Потом резко выхватил нож и пару раз ударил ее», — рассказал один из очевидцев. По словам подруги, которая приехала на место происшествия, Анна — так звали погибшую, — разошлась с мужчиной несколько лет назад, но он продолжал преследовать ее. Даже когда у той уже появился новый ухажер. Подозреваемого зовут Сергей. Ранее он был судим. Его оперативно задержал наряд полиции в одном из дворов. По данным URA.RU, его доставили в 15-й отдел полиции. Силовики опрашивают мужчину. Анну Кашину убили в 12 часов на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было. Знакомые Анны рассказывают, что даже после расставания ее сожитель не давал ей прохода Фото со страницы Анны Кашиной «ВКонтакте» . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец зарезал свою бывшую сожительницу, которая работала в офисе «Сбера» на улице Победы, из ревности. Такую версию URA.RU озвучили свидетели ссоры, а также ее знакомые. «Они вышли из отделения банка, ругались. Девушка просила мужчину отойти, тот держал ее за руки. Он обвинял ее в чем-то. Говорил, что она якобы ведет себя неправильно. Потом резко выхватил нож и пару раз ударил ее», — рассказал один из очевидцев. По словам подруги, которая приехала на место происшествия, Анна — так звали погибшую, — разошлась с мужчиной несколько лет назад, но он продолжал преследовать ее. Даже когда у той уже появился новый ухажер. Подозреваемого зовут Сергей. Ранее он был судим. Его оперативно задержал наряд полиции в одном из дворов. По данным URA.RU, его доставили в 15-й отдел полиции. Силовики опрашивают мужчину. Анну Кашину убили в 12 часов на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было.