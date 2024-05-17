Стало известно, почему на Уралмаше на глазах у всех зарезали сотрудницу «Сбера»

Екатеринбуржец зарезал свою бывшую сожительницу, которая работала в офисе «Сбера» на улице Победы, из ревности. Такую версию URA.RU озвучили свидетели ссоры, а также ее знакомые.
«Они вышли из отделения банка, ругались. Девушка просила мужчину отойти, тот держал ее за руки. Он обвинял ее в чем-то. Говорил, что она якобы ведет себя неправильно. Потом резко выхватил нож и пару раз ударил ее», — рассказал один из очевидцев. По словам подруги, которая приехала на место происшествия, Анна — так звали погибшую, — разошлась с мужчиной несколько лет назад, но он продолжал преследовать ее. Даже когда у той уже появился новый ухажер.
Подозреваемого зовут Сергей. Ранее он был судим. Его оперативно задержал наряд полиции в одном из дворов. По данным URA.RU, его доставили в 15-й отдел полиции. Силовики опрашивают мужчину.
Анну Кашину убили в 12 часов на Уралмаше. С Сергеем она разошлась три года назад. У них есть общая девятилетняя дочь. Официальных комментариев от свердловских силовых структур пока не было.
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