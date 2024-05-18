Участники СВО, служащие в УрФО, получат бесплатный проезд к месту отпуска

Участники СВО, служащие в Уральском федеральном округе (УрФО), могут получить право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал соответствующий законопроект.
«В частности, право на проезд на безвозмездной основе к месту использования отпуска и обратно предоставлено только военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) экологическими условиями, в том числе отдаленных, а также на территории субъектов РФ, входящих в Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, пишет ТАСС.
Ярослав Нилов сообщил, что законопроект скоро будет внесен в Госдуму, в настоящее время ожидается заключение от правительства. Инициатива была поддержана ветеранскими организациями и обсуждалась на встрече с избирателями.
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