Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»: что известно о жизни Наталии Кудрявцевой

Умерла актриса Наталия Кудрявцева

18 мая 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Кудрявцевой не стало 14 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заслуженная артистка России звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева скончалась на 92-м году жизни. Актрисы не стало 14 мая, сообщает telegram-канал российской государственной организации «Петербург-концерт». Что известно о жизни Кудрявцевой — в материале URA.RU. Биография Наталии Кудрявцевой Кудрявцева родилась 22 ноября 1932 года в Ленинграде. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ. Актерскую карьеру начала в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу стала ведущей актрисой. Позже Кудрявцева стала актрисой «Петербург-концерта», где проработала 40 лет. В каких фильмах и сериалах снималась Кудрявцева В большом кино Кудрявцева дебютировала в 1957 году в фильме Николая Розанцева «На острове дальнем…», где сыграла роль Люси. Спустя год на экране вышел фильм Николая Лебедева «Андрейка», в котором Кудрявцева исполнила роль матери Елены. Многие зрители помнят актрису по киноленте 1960 года «И снова утро» в роли мамы Пети Нечаева. После распада СССР Кудрявцева снималась преимущественно в сериалах. Она появлялась в эпизодах культовых сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Кудрявцева также снималась в следующих картинах: «Соло для пистолета с оркестром», «Я все решу сама — 1». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженная артистка России звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева скончалась на 92-м году жизни. Актрисы не стало 14 мая, сообщает telegram-канал российской государственной организации «Петербург-концерт». Что известно о жизни Кудрявцевой — в материале URA.RU. Кудрявцева родилась 22 ноября 1932 года в Ленинграде. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ. Актерскую карьеру начала в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу стала ведущей актрисой. Позже Кудрявцева стала актрисой «Петербург-концерта», где проработала 40 лет. В большом кино Кудрявцева дебютировала в 1957 году в фильме Николая Розанцева «На острове дальнем…», где сыграла роль Люси. Спустя год на экране вышел фильм Николая Лебедева «Андрейка», в котором Кудрявцева исполнила роль матери Елены. Многие зрители помнят актрису по киноленте 1960 года «И снова утро» в роли мамы Пети Нечаева. После распада СССР Кудрявцева снималась преимущественно в сериалах. Она появлялась в эпизодах культовых сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Кудрявцева также снималась в следующих картинах: «Соло для пистолета с оркестром», «Я все решу сама — 1».