Военкоры показали, как ВСУ бросают оружие и бегут в Харьковской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские военные отказываются вступать в бой с российскими войсками, рассказали военкоры
Украинские военные отказываются вступать в бой с российскими войсками, рассказали военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные вынуждены отступать под натиском российских сил в Харьковской области. Об этом рассказали военкоры.

"ВСУ бросают оружие и бегут со своих позиций", — говорится в сообщении telegram-канала "Северный ветер". Там добавили, что группировка "Север" продолжает продвижение в направлении села Липцы. Военкоры отметили, что бегство в сторону тыла не гарантирует солдатам ВСУ спасение. Велика вероятность наткнуться на заградотряды или попасть под огонь, заключили в сообщении.

Российские войска за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Они продолжают продвижение, освободив, в частности, населенный пункт Старица в этом регионе. Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что наступление ВС РФ на харьковском направлении — это "только начало", передает телеканал 360

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные вынуждены отступать под натиском российских сил в Харьковской области. Об этом рассказали военкоры. "ВСУ бросают оружие и бегут со своих позиций", — говорится в сообщении telegram-канала "Северный ветер". Там добавили, что группировка "Север" продолжает продвижение в направлении села Липцы. Военкоры отметили, что бегство в сторону тыла не гарантирует солдатам ВСУ спасение. Велика вероятность наткнуться на заградотряды или попасть под огонь, заключили в сообщении. Российские войска за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Они продолжают продвижение, освободив, в частности, населенный пункт Старица в этом регионе. Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что наступление ВС РФ на харьковском направлении — это "только начало", передает телеканал 360. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...