Украинские военные вынуждены отступать под натиском российских сил в Харьковской области. Об этом рассказали военкоры.
"ВСУ бросают оружие и бегут со своих позиций", — говорится в сообщении telegram-канала "Северный ветер". Там добавили, что группировка "Север" продолжает продвижение в направлении села Липцы. Военкоры отметили, что бегство в сторону тыла не гарантирует солдатам ВСУ спасение. Велика вероятность наткнуться на заградотряды или попасть под огонь, заключили в сообщении.
Российские войска за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Они продолжают продвижение, освободив, в частности, населенный пункт Старица в этом регионе. Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что наступление ВС РФ на харьковском направлении — это "только начало", передает телеканал 360.
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