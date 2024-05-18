Сенатор Джабаров назвал наступление ВС РФ под Харьковом только началом

18 мая 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободят все исконно русские земли, заявил Владимир Джабаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление ВС РФ под Харьковом — это лишь начало в процессе освобождения всех «исконно русских земель». Такое заявление сделал представитель Совета Федерации Владимир Джабаров. «А наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало», — передает слова Джабарова argumenti.ru. Он выразил уверенность, что все «исконно русские земли» в будущем будут освобождены от «неонацистов». За неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Они продолжают наступление, освободив, в частности, село Старица в этом регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступление ВС РФ под Харьковом — это лишь начало в процессе освобождения всех «исконно русских земель». Такое заявление сделал представитель Совета Федерации Владимир Джабаров. «А наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало», — передает слова Джабарова argumenti.ru. Он выразил уверенность, что все «исконно русские земли» в будущем будут освобождены от «неонацистов». За неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Они продолжают наступление, освободив, в частности, село Старица в этом регионе.