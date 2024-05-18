Сенатор Джабаров назвал наступление ВС РФ под Харьковом только началом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВС РФ освободят все исконно русские земли, заявил Владимир Джабаров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление ВС РФ под Харьковом — это лишь начало в процессе освобождения всех «исконно русских земель». Такое заявление сделал представитель Совета Федерации Владимир Джабаров.

«А наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало», — передает слова Джабарова argumenti.ru. Он выразил уверенность, что все «исконно русские земли» в будущем будут освобождены от «неонацистов».

За неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Они продолжают наступление, освободив, в частности, село Старица в этом регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наступление ВС РФ под Харьковом — это лишь начало в процессе освобождения всех «исконно русских земель». Такое заявление сделал представитель Совета Федерации Владимир Джабаров. «А наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало», — передает слова Джабарова argumenti.ru. Он выразил уверенность, что все «исконно русские земли» в будущем будут освобождены от «неонацистов». За неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Они продолжают наступление, освободив, в частности, село Старица в этом регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...