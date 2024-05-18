Шоу «Звезды»: кто стал главным победителем, а кто забрал номинации

В субботу, 18 мая, вышел финал шоу «Звезды». В рамках него команды соревновались в юморе, а их выступления оценивало жюри, которое также состоит из представителей шоу-бизнеса. В нем одержали победу комик Денис Дорохов и команда "Регионы". Им удалось забрать денежный приз 20 миллионов рублей, большая часть которого пойдет на благотворительность. О том, кто победил в шоу, а также забрал номинации — в материале URA.RU.
Правила игры
10 известных личностей из разных сфер деятельности отдают в призовой фонд по 2 миллиона рублей, тем самым формируя приз в 20 миллионов рублей, которые уйдут на благотворительность по распоряжению победителей. Каждая из звезд выбрала себе команду, с которой они будут сражаться за победу.
В первых двух выпусках каждая команда в коллаборации со звездой знакомит зрителей с собой и своим концептом. По их итогам каждый член жюри отдает один балл одной команде, дающий небольшое преимущество в начале сезона. В каждом последующем выпуске разыгрываются дуэли, в каждой из которых две соревнующиеся команды показывают по одному выступлению. По результатам каждой дуэли команды получают баллы в свой актив.
Победители шоу "Звезды"
"Чемпионом сезона номер один в шоу "Звезды" становятся Денис Дорохов и команда "Регионы", — объявил победителей ведущий Азамат Мусагалиев. Он отметил, что команда выиграла 20 миллионов рублей. Сезон шоу опубликован на платформе "VK Видео".
Состав команды
- Денис Дорохов – звезда
- Амир Гурбанов
- Максим Винокуров
- Иван Ермишин
- Сергей Капралов
- Александр Ильдюганов
- Владимир Тян
- Заур Туганов
Номинации
Перед тем, как объявить главного победителя шоу прошла Церемония награждения. Каждый член жюри придумывал свою номинацию, в которой хотел бы наградить одну понравившуюся им звезду или команду уникальной статуэткой. При этом оценивали члены жюри весь сезон в целом.
«Открытие года»
Член жюри, видеоблогер Валя Карнавал придумала номинацию «Открытие года». Ее она вручила команде «Регионы». Свой выбор она объяснила тем, что сама родом из маленького села и поэтому обязана отдать приз молодым людям, которые через юмор открывают москвичам настоящую Россию.
«Песня года»
Певец Сергей Жуков выбрал, по его мнению, самый необычный и неожиданный дуэт на проекте. Он наградил эстрадного певца Филиппа Киркорова и команду "Борцы".
«Лучшая пародия»
Российский рэп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер Тимати вручил номинацию «Лучшая пародия» рэп-исполнителю Джигану и команде «Сборная Красноярска».
«Лучшая шутка»
Член жюри, российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев отдал номинацию за лучшую шутку. Она досталась актеру Александру Ревве и «Студии союз».
«Разрыв года»
Актер и юморист Гарик Харламов вручил приз «Разрыв года» российской теле- и радиоведущей, актрисе и певице Валерии Кудрявцевой. «И эта номинация уходит Лере Кудрявцевой за разрыв связок», — пошутил Харламов, отдав награду.
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