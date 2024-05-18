Шоу «Звезды»: кто стал главным победителем, а кто забрал номинации

На шоу «Звезды» победила команда комика Дениса Дорохова
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Жюри шоу "Звезды" выбрали победителей в номинациях
Жюри шоу "Звезды" выбрали победителей в номинациях Фото:

В субботу, 18 мая, вышел финал шоу «Звезды». В рамках него команды соревновались в юморе, а их выступления оценивало жюри, которое также состоит из представителей шоу-бизнеса. В нем одержали победу комик Денис Дорохов и команда "Регионы". Им удалось забрать денежный приз 20 миллионов рублей, большая часть которого пойдет на благотворительность. О том, кто победил в шоу, а также забрал номинации — в материале URA.RU. 

Правила игры

10 известных личностей из разных сфер деятельности отдают в призовой фонд по 2 миллиона рублей, тем самым формируя приз в 20 миллионов рублей, которые уйдут на благотворительность по распоряжению победителей. Каждая из звезд выбрала себе команду, с которой они будут сражаться за победу.

В первых двух выпусках каждая команда в коллаборации со звездой знакомит зрителей с собой и своим концептом. По их итогам каждый член жюри отдает один балл одной команде, дающий небольшое преимущество в начале сезона. В каждом последующем выпуске разыгрываются дуэли, в каждой из которых две соревнующиеся команды показывают по одному выступлению. По результатам каждой дуэли команды получают баллы в свой актив.

Победители шоу "Звезды"

"Чемпионом сезона номер один в шоу "Звезды" становятся Денис Дорохов и команда "Регионы", — объявил победителей ведущий Азамат Мусагалиев. Он отметил, что команда выиграла 20 миллионов рублей. Сезон шоу опубликован на платформе "VK Видео".

Состав команды

  • Денис Дорохов – звезда
  • Амир Гурбанов
  • Максим Винокуров
  • Иван Ермишин
  • Сергей Капралов
  • Александр Ильдюганов
  • Владимир Тян
  • Заур Туганов

Номинации

Перед тем, как объявить главного победителя шоу прошла Церемония награждения. Каждый член жюри придумывал свою номинацию, в которой хотел бы наградить одну понравившуюся им звезду или команду уникальной статуэткой. При этом оценивали члены жюри весь сезон в целом. 

«Открытие года»

Член жюри, видеоблогер Валя Карнавал придумала номинацию «Открытие года». Ее она вручила команде «Регионы». Свой выбор она объяснила тем, что сама родом из маленького села и поэтому обязана отдать приз молодым людям, которые через юмор открывают москвичам настоящую Россию. 

«Песня года»

Певец Сергей Жуков выбрал, по его мнению, самый необычный и неожиданный дуэт на проекте. Он наградил эстрадного певца Филиппа Киркорова и команду "Борцы"

«Лучшая пародия»

Российский рэп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер Тимати вручил номинацию «Лучшая пародия» рэп-исполнителю Джигану и команде «Сборная Красноярска».

«Лучшая шутка»

Член жюри, российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев отдал номинацию за лучшую шутку. Она досталась актеру Александру Ревве и «Студии союз».

«Разрыв года»

Актер и юморист Гарик Харламов вручил приз «Разрыв года» российской теле- и радиоведущей, актрисе и певице Валерии Кудрявцевой. «И эта номинация уходит Лере Кудрявцевой за разрыв связок», — пошутил Харламов, отдав награду. 

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В субботу, 18 мая, вышел финал шоу «Звезды». В рамках него команды соревновались в юморе, а их выступления оценивало жюри, которое также состоит из представителей шоу-бизнеса. В нем одержали победу комик Денис Дорохов и команда "Регионы". Им удалось забрать денежный приз 20 миллионов рублей, большая часть которого пойдет на благотворительность. О том, кто победил в шоу, а также забрал номинации — в материале URA.RU.  Правила игры 10 известных личностей из разных сфер деятельности отдают в призовой фонд по 2 миллиона рублей, тем самым формируя приз в 20 миллионов рублей, которые уйдут на благотворительность по распоряжению победителей. Каждая из звезд выбрала себе команду, с которой они будут сражаться за победу. В первых двух выпусках каждая команда в коллаборации со звездой знакомит зрителей с собой и своим концептом. По их итогам каждый член жюри отдает один балл одной команде, дающий небольшое преимущество в начале сезона. В каждом последующем выпуске разыгрываются дуэли, в каждой из которых две соревнующиеся команды показывают по одному выступлению. По результатам каждой дуэли команды получают баллы в свой актив. Победители шоу "Звезды" "Чемпионом сезона номер один в шоу "Звезды" становятся Денис Дорохов и команда "Регионы", — объявил победителей ведущий Азамат Мусагалиев. Он отметил, что команда выиграла 20 миллионов рублей. Сезон шоу опубликован на платформе "VK Видео". Состав команды Номинации Перед тем, как объявить главного победителя шоу прошла Церемония награждения. Каждый член жюри придумывал свою номинацию, в которой хотел бы наградить одну понравившуюся им звезду или команду уникальной статуэткой. При этом оценивали члены жюри весь сезон в целом.  «Открытие года» Член жюри, видеоблогер Валя Карнавал придумала номинацию  «Открытие года». Ее она вручила команде «Регионы». Свой выбор она объяснила тем, что сама родом из маленького села и поэтому обязана отдать приз молодым людям, которые через юмор открывают москвичам настоящую Россию.  «Песня года» Певец Сергей Жуков выбрал, по его мнению, самый необычный и неожиданный дуэт на проекте. Он наградил эстрадного певца Филиппа Киркорова и команду "Борцы".  «Лучшая пародия» Российский рэп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер Тимати вручил номинацию «Лучшая пародия» рэп-исполнителю Джигану и команде «Сборная Красноярска». «Лучшая шутка» Член жюри, российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев отдал номинацию за лучшую шутку. Она досталась актеру Александру Ревве и «Студии союз». «Разрыв года» Актер и юморист Гарик Харламов вручил приз «Разрыв года» российской теле- и радиоведущей, актрисе и певице Валерии Кудрявцевой. «И эта номинация уходит Лере Кудрявцевой за разрыв связок», — пошутил Харламов, отдав награду. 
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