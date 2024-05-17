Военный комиссар по Далматовскому и Катайскому районам Курганской области Сергей Захаров и замглавы по соцполитике Катайского округа Елена Бородай вручили супруге погибшего на СВО бойца Андрея Ковальчука Орден Мужества. Информация об этом опубликована в группе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».
«Ковальчук Андрей Викторович награжден Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга (посмертно). У него остались жена и шестеро детей», — говорится в сообщении представителей администрации Катайского округа.
Ранее военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО Александре Смирновой — Орден Мужества. Вручение происходило в присутствии главы Кетовского округа Олега Язовских.
Вдова курганского бойца получила орден, которым был награжден ее муж посмертно
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Военный комиссар по Далматовскому и Катайскому районам Курганской области Сергей Захаров и замглавы по соцполитике Катайского округа Елена Бородай вручили супруге погибшего на СВО бойца Андрея Ковальчука Орден Мужества. Информация об этом опубликована в группе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». «Ковальчук Андрей Викторович награжден Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга (посмертно). У него остались жена и шестеро детей», — говорится в сообщении представителей администрации Катайского округа. Ранее военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО Александре Смирновой — Орден Мужества. Вручение происходило в присутствии главы Кетовского округа Олега Язовских.