17 мая 2024

Вдове погибшего на СВО курганца вручили орден. Фото

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Прощание с погибшим полковником-миротворцем у ОДО. Екатеринбург, орден мужества
Курганского бойца СВО наградили орденом посмертно (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный комиссар по Далматовскому и Катайскому районам Курганской области Сергей Захаров и замглавы по соцполитике Катайского округа Елена Бородай вручили супруге погибшего на СВО бойца Андрея Ковальчука Орден Мужества. Информация об этом опубликована в группе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».

«Ковальчук Андрей Викторович награжден Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга (посмертно). У него остались жена и шестеро детей», — говорится в сообщении представителей администрации Катайского округа.

Ранее военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО Александре Смирновой — Орден Мужества. Вручение происходило в присутствии главы Кетовского округа Олега Язовских.

Вдова курганского бойца получила орден, которым был награжден ее муж посмертно
Вдова курганского бойца получила орден, которым был награжден ее муж посмертно
Фото:

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Военный комиссар по Далматовскому и Катайскому районам Курганской области Сергей Захаров и замглавы по соцполитике Катайского округа Елена Бородай вручили супруге погибшего на СВО бойца Андрея Ковальчука Орден Мужества. Информация об этом опубликована в группе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». «Ковальчук Андрей Викторович награжден Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга (посмертно). У него остались жена и шестеро детей», — говорится в сообщении представителей администрации Катайского округа. Ранее военный комиссар Кетовского, Половинского и Притобольного районов Курганской области торжественно вручил вдове бойца СВО Александре Смирновой — Орден Мужества. Вручение происходило в присутствии главы Кетовского округа Олега Язовских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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