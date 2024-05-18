18 мая 2024

SHAMAN признался, что не носит нижнее белье

© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN дал сольный концерт в Рязани
SHAMAN дал сольный концерт в Рязани Фото:

В нижнем белье нет смысла. Такое заявление сделал певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов – прим. URA.RU) перед своим концертом в Рязани.

«Просто в этом нет смысла (в ношении нижнего белья — прим. URA.RU). … Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал SHAMAN в эфире программы «Ты не поверишь».

Также он рассказал, что иногда «подарки» в виде женского нижнего белья прилетают из зала на сцену. Однако артист не считает это постыдным, наоборот, он уверен, что людям иногда нужно давать возможность «похулиганить».

Помимо концерта, SHAMAN прошелся по улицам Рязани и подарил цветы случайным прохожим. Порадовав людей цветами, исполнитель решил, что этого недостаточно и дал небольшой бесплатный концерт, присоединившись к уличным музыкантам.

Ранее URA.RU писало, что SHAMAN получил премию от Минобороны РФ. Она выдана за достижения в области культуры в номинации «Музыкальное искусство».

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В нижнем белье нет смысла. Такое заявление сделал певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов – прим. URA.RU) перед своим концертом в Рязани. «Просто в этом нет смысла (в ношении нижнего белья — прим. URA.RU). … Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал SHAMAN в эфире программы «Ты не поверишь». Также он рассказал, что иногда «подарки» в виде женского нижнего белья прилетают из зала на сцену. Однако артист не считает это постыдным, наоборот, он уверен, что людям иногда нужно давать возможность «похулиганить». Помимо концерта, SHAMAN прошелся по улицам Рязани и подарил цветы случайным прохожим. Порадовав людей цветами, исполнитель решил, что этого недостаточно и дал небольшой бесплатный концерт, присоединившись к уличным музыкантам. Ранее URA.RU писало, что SHAMAN получил премию от Минобороны РФ. Она выдана за достижения в области культуры в номинации «Музыкальное искусство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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