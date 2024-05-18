18 мая 2024
17 мая 2024

Запрет на главное развлечение курганских VIP продлили до лета

В Курганской области продлили запрет на охоту до середины июня
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь
В Курган на охоту часто приезжают местные VIP и обеспеченные гости из соседних регионов Фото:

Запрет на охоту на территории Курганской области продлен до 13 июня. На это указывают изменения, внесенные в постановление губернатора региона.

«Внести изменение в постановление <…> „О запрете охоты в весенне-летний период 2024 года“. Заменить <…> в пункте два словами „по 13 июня (включительно)“», — написано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее ограничение действовало до 18 мая. В управлении охотничьего хозяйства региона поясняли, что запрет связан с введением в области особого противопожарного режима. Другая цель — сохранение и воспроизводство водоплавающей дичи. В ведомстве подчеркивали, если ограничения на посещение лесов будут продлены, то и запрет на охоту останется в силе до особых распоряжений.

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Запрет на охоту на территории Курганской области продлен до 13 июня. На это указывают изменения, внесенные в постановление губернатора региона. «Внести изменение в постановление <…> „О запрете охоты в весенне-летний период 2024 года“. Заменить <…> в пункте два словами „по 13 июня (включительно)“», — написано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Ранее ограничение действовало до 18 мая. В управлении охотничьего хозяйства региона поясняли, что запрет связан с введением в области особого противопожарного режима. Другая цель — сохранение и воспроизводство водоплавающей дичи. В ведомстве подчеркивали, если ограничения на посещение лесов будут продлены, то и запрет на охоту останется в силе до особых распоряжений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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