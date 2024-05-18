Запрет на главное развлечение курганских VIP продлили до лета

В Курган на охоту часто приезжают местные VIP и обеспеченные гости из соседних регионовФото: Сергей Русанов
Запрет на охоту на территории Курганской области продлен до 13 июня. На это указывают изменения, внесенные в постановление губернатора региона.
«Внести изменение в постановление <…> „О запрете охоты в весенне-летний период 2024 года“. Заменить <…> в пункте два словами „по 13 июня (включительно)“», — написано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее ограничение действовало до 18 мая. В управлении охотничьего хозяйства региона поясняли, что запрет связан с введением в области особого противопожарного режима. Другая цель — сохранение и воспроизводство водоплавающей дичи. В ведомстве подчеркивали, если ограничения на посещение лесов будут продлены, то и запрет на охоту останется в силе до особых распоряжений.
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Запрет на охоту на территории Курганской области продлен до 13 июня. На это указывают изменения, внесенные в постановление губернатора региона. «Внести изменение в постановление <…> „О запрете охоты в весенне-летний период 2024 года“. Заменить <…> в пункте два словами „по 13 июня (включительно)“», — написано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Ранее ограничение действовало до 18 мая. В управлении охотничьего хозяйства региона поясняли, что запрет связан с введением в области особого противопожарного режима. Другая цель — сохранение и воспроизводство водоплавающей дичи. В ведомстве подчеркивали, если ограничения на посещение лесов будут продлены, то и запрет на охоту останется в силе до особых распоряжений.