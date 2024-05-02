В Курганской области запретили главное развлечение для VIP

03 мая 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

С 15 по 18 мая в Курганской области будет закрыта охота на селезней уток, гусей, казарок Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году В Курганской области на фоне пожароопасного периода был введен запрет на охоту с 15 по 18 мая. Об этом сообщает управление охотничьего хозяйства региона, указано в telegram-канале областного правительства. В Курган на охоту часто ездят местные VIP и обеспеченные гости из других регионов. «В связи с введением в Курганской области особого противопожарного режима и ограничения пребывания граждан в лесах и в целях сохранения и воспроизводства водоплавающей дичи по согласованию с Минприроды России с 15 по 18 мая будет закрыта охота на селезней уток, гусей, казарок», — указано в канале «Курганская область официально». Если ограничения на посещение лесов будут продлены, то и запрет на охоту также останется в силе до отмены указанных мер противопожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что авиалесоохрана назвала вероятные сроки начала пожаров в Курганской области в мае—июне 2024 года. Сообщалось, что любят VIP-охоту в Зауралье состоятельные гости из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени и других городов, а также высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которые едут на природу попутно обсудить свои интересы и о чем-либо договориться. Противопожарный режим на территории области был введен властями 27 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на фоне пожароопасного периода был введен запрет на охоту с 15 по 18 мая. Об этом сообщает управление охотничьего хозяйства региона, указано в telegram-канале областного правительства. В Курган на охоту часто ездят местные VIP и обеспеченные гости из других регионов. «В связи с введением в Курганской области особого противопожарного режима и ограничения пребывания граждан в лесах и в целях сохранения и воспроизводства водоплавающей дичи по согласованию с Минприроды России с 15 по 18 мая будет закрыта охота на селезней уток, гусей, казарок», — указано в канале «Курганская область официально». Если ограничения на посещение лесов будут продлены, то и запрет на охоту также останется в силе до отмены указанных мер противопожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что авиалесоохрана назвала вероятные сроки начала пожаров в Курганской области в мае—июне 2024 года. Сообщалось, что любят VIP-охоту в Зауралье состоятельные гости из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени и других городов, а также высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которые едут на природу попутно обсудить свои интересы и о чем-либо договориться. Противопожарный режим на территории области был введен властями 27 апреля.