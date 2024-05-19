МВД РФ объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Машовца

Заместитель руководителя офиса главы Украины Владимира Зеленского Романа Машовца разыскивает МВД РФ. Однако статья, по которой ведутся розыскные мероприятия, не разглашается. Об этом говорится в базе ведомства.
«Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из базы. Неизвестно, по какой статье разыскивается мужчина.
Машовец занимал должность заместителя главы офиса Зеленского с апреля 2020 года. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в мае 2023 года распространил информацию о том, что Роман Машовец является организатором терактов.
По данным ФСБ, замначальника офиса Зеленского также координировал подготовку к убийствам высокопоставленных лиц. Среди потенциальных целей терактов был указан глава Республики Крым Сергей Аксенов. В списке также были спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В результате оперативной работы ФСБ никто не пострадал, и крымская транспортная инфраструктура города не была повреждена.
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