МВД РФ объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Машовца

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МВД РФ разыскивает Романа Машовца (на фото) по статье УК РФ Фото:

Заместитель руководителя офиса главы Украины Владимира Зеленского Романа Машовца разыскивает МВД РФ. Однако статья, по которой ведутся розыскные мероприятия, не разглашается. Об этом говорится в базе ведомства.

«Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из базы. Неизвестно, по какой статье разыскивается мужчина.

Машовец занимал должность заместителя главы офиса Зеленского с апреля 2020 года. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в мае 2023 года распространил информацию о том, что Роман Машовец является организатором терактов.

По данным ФСБ, замначальника офиса Зеленского также координировал подготовку к убийствам высокопоставленных лиц. Среди потенциальных целей терактов был указан глава Республики Крым Сергей Аксенов. В списке также были спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В результате оперативной работы ФСБ никто не пострадал, и крымская транспортная инфраструктура города не была повреждена.

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Заместитель руководителя офиса главы Украины Владимира Зеленского Романа Машовца разыскивает МВД РФ. Однако статья, по которой ведутся розыскные мероприятия, не разглашается. Об этом говорится в базе ведомства. «Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК», — передает РИА Новости информацию из базы. Неизвестно, по какой статье разыскивается мужчина. Машовец занимал должность заместителя главы офиса Зеленского с апреля 2020 года. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в мае 2023 года распространил информацию о том, что Роман Машовец является организатором терактов. По данным ФСБ, замначальника офиса Зеленского также координировал подготовку к убийствам высокопоставленных лиц. Среди потенциальных целей терактов был указан глава Республики Крым Сергей Аксенов. В списке также были спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В результате оперативной работы ФСБ никто не пострадал, и крымская транспортная инфраструктура города не была повреждена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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