РВ: российские войска бьют по авиапредприятию в Харькове

ВС РФ ударили по авиационному предприятию в Харькове, согласно предварительной информации. Об этом сообщают российские военкоры.
“Предположительно, ракетный удар по объекту врага в Шевченковском районе Харькова. Одной из целей могло быть авиационное предприятие”, – сообщает telergam-канал “Операция Z: Военкоры Русской Весны”.
Сам факт взрывов подтвердил мэр города Игорь Терехов. Однако без подробностей. Воздушная тревога работает в Харьковской области уже более восьми часов.
Наступление ВС РФ в Харкьовской области началось в середине мая. За несколько дней были освобождены 12 населенных пунктов. Это вынуждает ВСУ перебрасывать войска с других направлений. Подробнее о причинах начало харьковской операции – в материале URA.RU. Однако президент России Владимир Путин отметил, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, передает RT.
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