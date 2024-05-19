РВ: российские войска бьют по авиапредприятию в Харькове

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ВС РФ наносят удары по Харьковской области, воздушная тревога звучит более восьми часов
ВС РФ наносят удары по Харьковской области, воздушная тревога звучит более восьми часов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили по авиационному предприятию в Харькове, согласно предварительной информации. Об этом сообщают российские военкоры.

“Предположительно, ракетный удар по объекту врага в Шевченковском районе Харькова. Одной из целей могло быть авиационное предприятие”, – сообщает telergam-канал “Операция Z: Военкоры Русской Весны”.

Сам факт взрывов подтвердил мэр города Игорь Терехов. Однако без подробностей. Воздушная тревога работает в Харьковской области уже более восьми часов.

Наступление ВС РФ в Харкьовской области началось в середине мая. За несколько дней были освобождены 12 населенных пунктов. Это вынуждает ВСУ перебрасывать войска с других направлений. Подробнее о причинах начало харьковской операции – в материале URA.RU. Однако президент России Владимир Путин отметил, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, передает RT.

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ВС РФ ударили по авиационному предприятию в Харькове, согласно предварительной информации. Об этом сообщают российские военкоры. “Предположительно, ракетный удар по объекту врага в Шевченковском районе Харькова. Одной из целей могло быть авиационное предприятие”, – сообщает telergam-канал “Операция Z: Военкоры Русской Весны”. Сам факт взрывов подтвердил мэр города Игорь Терехов. Однако без подробностей. Воздушная тревога работает в Харьковской области уже более восьми часов. Наступление ВС РФ в Харкьовской области началось в середине мая. За несколько дней были освобождены 12 населенных пунктов. Это вынуждает ВСУ перебрасывать войска с других направлений. Подробнее о причинах начало харьковской операции – в материале URA.RU. Однако президент России Владимир Путин отметил, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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