Глава Минобороны Британии заявил, что королевство не готово к войне с Россией

Великобритания не готова к войне с Россией, страна не хочет идти на прямой военный конфликт. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, отвечая на вопрос, почему ВВС страны помогли Израилю с перехватом ракет и беспилотников, а Украине нет.
“Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией. Мы не намерены идти и вести эту войну”, — заявил Грант Шэппс в эфире BBC. По его словам, ситуация на Украине и в Израиле абсолютно разные.
Ранее Шэппс заявил, что он против отправки войск НАТО на Украину. По его словам, в этом сейчас нет необходимости. Достаточно увеличить военную помощь ВСУ, которые отдают территории.
Если все же Британия захочет в полной мере вступить в конфликт на Украине, то ей придется объявить всеобщую мобилизацию. Об этом заявил начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс, отметив, что необходимо изменить мышление британцев, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.