Почему ВСУ усилили атаки по Крыму и Краснодарскому краю

Украинская армия получила установки от американского руководства перенести боевые действия как можно дальше на территорию России, чтобы измотать мирных жителей. Крым и Краснодарский край — это ближайшие территории, где ВСУ могут воплотить данный план. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, публицист и обозреватель Владислав Шурыгин.
"Украина год назад получила от американцев новую стратегию боевых действий, по которой сейчас работает. Не имея способности изменить ситуацию на фронте, максимально перенести войну вглубь России. Пока основная в этом случае и возможная территория войны это Крым. Также сейчас они начали включать и Краснодарский край. Так что это с подачи американцев идет перемещение войны на нашу территорию, которая в военном отношении большой роли не играет, но зато психологически изматывает население и создает повестку того, что Украина ведет активные боевые действия", — сообщил Владислав Шурыгин.
Собеседник также отметил, что увеличение количества атак ВСУ по Краснодарскому Краю и Крыму связанно с новыми поставками оружия, которое обладает нужными характеристиками для осуществления плана США. "Массовые удары по Крыму начались с лета прошлого года. Тогда же они первый раз попробовали достать и до Новороссийска. Просто не было нужного и подходящего оружия. По мере появления новых средств нападения, например, ракет ATACMS, которые теперь уже уверенно перекрывают весь Крым, большого количества беспилотников, они это делают чаще", — поделился Шурыгин.
В разговоре с агентством военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников объяснил, как Североатлантический альянс способствует в атаках ВСУ на РФ. "Очевидно что ВСУ пользуются спутниками НАТО для осуществления ударов по территории России. А военный блок в свою очередь, чтобы избежать уничтожения этих спутников, заказывает публикации в международных СМИ ряд статей о том, что у них есть оружие, которое способно уничтожать российские спутники космической группировки, что является информационной поддержкой ударов по России. То есть мы сталкиваемся не только с техническими возможностями НАТО, но еще и информационными. Нас с двух сторон пытаются бить. Они уже сейчас одновременно с атаками начинают публиковать материалы о своем "супер оружии" в космосе. Нас запугивают не только атаками по Крыму, но и по всей территории РФ", — рассказал Олег Иванников.
Ночью 19 мая ВСУ атаковали Крым девятью ракетами ATACMS и беспилотниками. В Минобороны РФ сообщили о том, что они были уничтожены. Также за ночь более 50 беспилотников ВСУ запустили в сторону Краснодарского края. В оперативном штабе региона отметили, что враг пытался атаковать гражданские объекты расположенные на территории Славянского и Кущевского районов Краснодарского края. Газета The New York Times пишет, что что у США давно уже есть наземные системы, которые подавляют связь противнику. Сейчас идет их модернизация. На данный момент в планах стоит следующая задача: создать систему, которая бы мешала спутниковой связи на орбите.
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