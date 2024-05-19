Происшествия ВСУ предприняли самую массированную атаку по Крыму и Краснодарскому краю за последнее время Минобороны: над территорией России сбиты 9 ракет ATACMS и 61 беспилотник 19 мая 2024 в 09:23 Размер текста - 17 + ВСУ использовали для удара поставленные США ракеты ATACMS Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали Крым девятью ракетами ATACMS и беспилотниками. Они были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что более 50 беспилотников ВСУ запустили в сторону Краснодарского края. «Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале . Там также есть информация и по ударам ВСУ в других регионах. Согласно ей, три беспилотника сбиты над Белгородской областью. 57 — над Краснодарским краем. Последствия ночных ударов — в материале URA.RU. Предыдущая массированная атака по Крыму ракетами ATACMS была 17 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ атаковали Крым девятью ракетами ATACMS и беспилотниками. Они были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что более 50 беспилотников ВСУ запустили в сторону Краснодарского края. «Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Там также есть информация и по ударам ВСУ в других регионах. Согласно ей, три беспилотника сбиты над Белгородской областью. 57 — над Краснодарским краем. Последствия ночных ударов — в материале URA.RU. Предыдущая массированная атака по Крыму ракетами ATACMS была 17 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям