ВСУ предприняли самую массированную атаку по Крыму и Краснодарскому краю за последнее время

Минобороны: над территорией России сбиты 9 ракет ATACMS и 61 беспилотник
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ВСУ использовали для удара поставленные США ракеты ATACMS Фото:
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ВСУ атаковали Крым девятью ракетами ATACMS и беспилотниками. Они были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что более 50 беспилотников ВСУ запустили в сторону Краснодарского края.

«Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Там также есть информация и по ударам ВСУ в других регионах.

Согласно ей, три беспилотника сбиты над Белгородской областью. 57 — над Краснодарским краем. Последствия ночных ударов — в материале URA.RU. Предыдущая массированная атака по Крыму ракетами ATACMS была 17 апреля.

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ВСУ атаковали Крым девятью ракетами ATACMS и беспилотниками. Они были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что более 50 беспилотников ВСУ запустили в сторону Краснодарского края. «Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Там также есть информация и по ударам ВСУ в других регионах. Согласно ей, три беспилотника сбиты над Белгородской областью. 57 — над Краснодарским краем. Последствия ночных ударов — в материале URA.RU. Предыдущая массированная атака по Крыму ракетами ATACMS была 17 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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