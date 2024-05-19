ВСУ атаковали Краснодарский край и Севастополь: карта СВО на 19 мая

Армия Украины ночью пыталась атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае

19 мая 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Армия Украины ночью пыталась атаковать Севастополь и Краснодарский край. В последнем произошло возгорание. Также один дрон упал в районе нефтебазы. В Севастополе никто не пострадал. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, а также ход военных действий — в материале URA.RU. ВСУ запустили беспилотники в сторону Краснодарского края. Было подавлено не менее 10 дронов. В оперштабе отметили, что ВСУ целились по гражданским объектам. В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, идет ликвидация пожара. Также один из беспилотников упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, возгораний не зафиксировано. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. В Белгородской области из-за детонации беспилотника загорелась кровля храма Сергия Радонежского. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что никто не пострадал. На место оперативно прибыли пожарные. Спустя время над областью ПВО РФ сбила беспилотник самолетного типа. Севастополь отразил ракетную атаку ВСУ. По словам губернатора Михаила Развожаева, никто не пострадал. Однако осколки упали в нескольких местах. ВСУ для обстрела приграничья использовали детский сад. В населенном пункте Стрелечья, он был освобожден недавно, украинские военные оборудовали там минометные позиции. Об этом рассказал российский военнослужащий. В Минобороны РФ заявили, что поселок был превращен в «большую казарму». Опорники находились в зданиях библиотек, школах, а основное сопротивление было в районе психбольницы. Также группировка «Запад» уничтожила наблюдательные пункты и живую силу армии Украины. После выполнения задачи экипажи БМП-3 оперативно покинули огневые позиции и совершили марш в безопасный район. Продолжаются бои в Красногоровке. ВС РФ продвигаются на восточной окраине города. В Нетайлово идет зачистка населенного пункта от остатков украинского гарнизона. Есть тактические успехи ВС РФ в районе Невельского, сообщает telegram-канал WarGonzo. Также продолжаются бои около Часова Яра.