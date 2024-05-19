NYT: покушение на Фицо и политическая поляризация приведут к гибели Европы

Покушение на жизнь словацкого премьер-министра Роберта Фицо ставит перед Европой вопрос о серьезности внутренних конфликтов, вызванных политической поляризацией. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что политическая ситуация в Европе может привести к нестабильности континента.
"Европа становится все более разделенной, и это опасно. Как и в Словакии, этот раскол противопоставляет националистов, выступающих против иммиграции, либералам, которые видят в крайне правых угрозу верховенству закона, свободной прессе и самой демократии", — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что покушение на Фицо является ярким примером того, как политическая поляризация может привести к реальной угрозе стабильности на континенте.
Покушение на словацкого политика Роберта Фицо было совершено писателем и сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юраем Цинтулой. Инцидент произошел, когда Фицо покидал заседание Национального совета Словакии в Гандлове.
Обвиняемый использовал легально приобретенное короткоствольное ружье, сделав пять выстрелов в направлении политика, в результате чего Фицо получил ранения брюшной полости и груди. Политика оперировали около четырех часов, передает телеканал 360. Вице-премьер, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь премьер-министра после покушения больше не под угрозой, передает RT.
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