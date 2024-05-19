NYT: покушение на Фицо и политическая поляризация приведут к гибели Европы

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Покушение на Роберта Фицо демонстрирует проблемы в Европе
Покушение на Роберта Фицо демонстрирует проблемы в Европе Фото:

Покушение на жизнь словацкого премьер-министра Роберта Фицо ставит перед Европой вопрос о серьезности внутренних конфликтов, вызванных политической поляризацией. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что политическая ситуация в Европе может привести к нестабильности континента. 

"Европа становится все более разделенной, и это опасно. Как и в Словакии, этот раскол противопоставляет националистов, выступающих против иммиграции, либералам, которые видят в крайне правых угрозу верховенству закона, свободной прессе и самой демократии", — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что покушение на Фицо является ярким примером того, как политическая поляризация может привести к реальной угрозе стабильности на континенте.

Покушение на словацкого политика Роберта Фицо было совершено писателем и сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юраем Цинтулой. Инцидент произошел, когда Фицо покидал заседание Национального совета Словакии в Гандлове.

Обвиняемый использовал легально приобретенное короткоствольное ружье, сделав пять выстрелов в направлении политика, в результате чего Фицо получил ранения брюшной полости и груди. Политика оперировали около четырех часов, передает телеканал 360. Вице-премьер, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь премьер-министра после покушения больше не под угрозой, передает RT

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Покушение на жизнь словацкого премьер-министра Роберта Фицо ставит перед Европой вопрос о серьезности внутренних конфликтов, вызванных политической поляризацией. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи отметили, что политическая ситуация в Европе может привести к нестабильности континента.  "Европа становится все более разделенной, и это опасно. Как и в Словакии, этот раскол противопоставляет националистов, выступающих против иммиграции, либералам, которые видят в крайне правых угрозу верховенству закона, свободной прессе и самой демократии", — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что покушение на Фицо является ярким примером того, как политическая поляризация может привести к реальной угрозе стабильности на континенте. Покушение на словацкого политика Роберта Фицо было совершено писателем и сторонником оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Юраем Цинтулой. Инцидент произошел, когда Фицо покидал заседание Национального совета Словакии в Гандлове. Обвиняемый использовал легально приобретенное короткоствольное ружье, сделав пять выстрелов в направлении политика, в результате чего Фицо получил ранения брюшной полости и груди. Политика оперировали около четырех часов , передает телеканал 360. Вице-премьер, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что жизнь премьер-министра после покушения больше не под угрозой, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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