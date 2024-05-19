Спасатели обнаружили вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Об этом сообщило агентство Tasnim. Местоположение вертолета было успешно определено вблизи села Узи.
"Определено точное местонахождение вертолета с президентом", — говорится в сообщении. Отмечается, что район, где произошло ЧП, является труднодоступным.
Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета в Азербайджане. Попытки вертолетов спецслужб приземлиться на месте происшествия осложняются из-за плохих погодных условий, включая сильный туман.
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