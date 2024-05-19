Определено точное место падения вертолета президента Ирана Раиси. Видео

Tasnim: спасатели определили место аварии вертолета президента Ирана Раиси
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Вертолет сел в труднодоступном месте
Вертолет сел в труднодоступном месте Фото:

Спасатели обнаружили вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Об этом сообщило агентство Tasnim. Местоположение вертолета было успешно определено вблизи села Узи.

"Определено точное местонахождение вертолета с президентом", — говорится в сообщении. Отмечается, что район, где произошло ЧП, является труднодоступным. 

Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета в Азербайджане. Попытки вертолетов спецслужб приземлиться на месте происшествия осложняются из-за плохих погодных условий, включая сильный туман.

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Спасатели обнаружили вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Об этом сообщило агентство Tasnim. Местоположение вертолета было успешно определено вблизи села Узи. "Определено точное местонахождение вертолета с президентом", — говорится в сообщении. Отмечается, что район, где произошло ЧП, является труднодоступным.  Ранее сообщалось о жесткой посадке вертолета в Азербайджане. Попытки вертолетов спецслужб приземлиться на месте происшествия осложняются из-за плохих погодных условий, включая сильный туман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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