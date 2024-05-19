На большом забеге в Екатеринбурге умер спортсмен из ЯНАО

В Екатеринбурге во время Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» 19 мая спортсмену из Уренгоя (ЯНАО) Александру Кантемирову (35 лет) внезапно стало плохо, медики не смогли его спасти. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
Александр бежал 21-километровую дистанцию. За полтора километра до финиша он потерял сознание и упал, причем до этого «не подавал никаких признаков, что что-то не так», поделился собеседник агентства. Через полторы минуты мужчине стали оказывать помощь (сотрудники ЧОПа), спустя семь минут – в 12:52 – прибыла реанимационная бригада.
«Параллельно линейная скорая вызвала дополнительную реанимационную бригаду, но к ее приезду Александр уже скончался. Спасти его пытались 40 минут», — сообщил источник. Для участия в забеге каждому спортсмену необходима была медицинская справка. По данным URA.RU, у Александра такая справка была.
Корреспондент URA.RU обратился в оргкомитет забега. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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