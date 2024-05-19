Reuters: жизни президента Ирана и главы МИД находятся «под угрозой»

19 мая 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Жизни президента Ирана и главы МИД «под угрозой» после сообщений об инциденте с вертолетом, заявил Reuters иранский чиновник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жизни президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдулахияна «под угрозой». Об этом заявил иранский чиновник Reuters. Новость по теме Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку в Джульфе: что произошло «Жизни президента Ирана и главы МИД „под угрозой“ после сообщений об инциденте с вертолетом… Информация, поступающая с места крушения, очень тревожная», — говорит источник. Президент Ирана Ибрахим Раиси «пропал» после жесткой посадки его вертолета, передает Al Jazeera. Днем 19 мая, вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Агентство Mehr передавало, что с президентом все в порядке и он едет в Тебриз. Информация оказалась фейком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жизни президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдулахияна «под угрозой». Об этом заявил иранский чиновник Reuters. «Жизни президента Ирана и главы МИД „под угрозой“ после сообщений об инциденте с вертолетом… Информация, поступающая с места крушения, очень тревожная», — говорит источник. Президент Ирана Ибрахим Раиси «пропал» после жесткой посадки его вертолета, передает Al Jazeera. Днем 19 мая, вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Агентство Mehr передавало, что с президентом все в порядке и он едет в Тебриз. Информация оказалась фейком.