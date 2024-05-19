Reuters: жизни президента Ирана и главы МИД находятся «под угрозой»

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, раиси ибрахим
Жизни президента Ирана и главы МИД «под угрозой» после сообщений об инциденте с вертолетом, заявил Reuters иранский чиновник Фото:

Жизни президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдулахияна «под угрозой». Об этом заявил иранский чиновник Reuters.

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Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку в Джульфе: что произошло

«Жизни президента Ирана и главы МИД „под угрозой“ после сообщений об инциденте с вертолетом… Информация, поступающая с места крушения, очень тревожная», — говорит источник. Президент Ирана Ибрахим Раиси «пропал» после жесткой посадки его вертолета, передает Al Jazeera.

Днем 19 мая, вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Агентство Mehr передавало, что с президентом все в порядке и он едет в Тебриз. Информация оказалась фейком.

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Жизни президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдулахияна «под угрозой». Об этом заявил иранский чиновник Reuters. «Жизни президента Ирана и главы МИД „под угрозой“ после сообщений об инциденте с вертолетом… Информация, поступающая с места крушения, очень тревожная», — говорит источник. Президент Ирана Ибрахим Раиси «пропал» после жесткой посадки его вертолета, передает Al Jazeera. Днем 19 мая, вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Агентство Mehr передавало, что с президентом все в порядке и он едет в Тебриз. Информация оказалась фейком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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