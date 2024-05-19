Reuters: жизни президента Ирана и главы МИД находятся «под угрозой»

Жизни президента Ирана Ибрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдулахияна «под угрозой». Об этом заявил иранский чиновник Reuters.
«Жизни президента Ирана и главы МИД „под угрозой“ после сообщений об инциденте с вертолетом… Информация, поступающая с места крушения, очень тревожная», — говорит источник. Президент Ирана Ибрахим Раиси «пропал» после жесткой посадки его вертолета, передает Al Jazeera.
Днем 19 мая, вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Агентство Mehr передавало, что с президентом все в порядке и он едет в Тебриз. Информация оказалась фейком.
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