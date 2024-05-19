Что известно о местонахождении и состоянии президента Ирана Раиси. Фото, видео

Агентство Mehr удалило пост о выжившем президенте Ирана Раиси

19 мая 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Связь с людьми из окружения президента Ирана Эбрахима Раиси отсутствует Фото: Владимир Андреев © URA.RU После крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, его точное местонахождение остается неизвестным. Спасательные команды активно работают в районе села Узи, где произошла жесткая посадка. URA.RU расскажет, что известно о местоположении президента — в материале. Состояние президента Изначально агентство Mehr сообщило, что Раиси жив, с ним все в порядке и он едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз. Однако позже издание удалило пост. Жизни Раиси и главы МИД Хоссейна Амира Абдоллахияна «под угрозой» после сообщений об аварии вертолета. Об этом заявил Reuters иранский чиновник. По его словам, информация, поступающая с места крушения, «очень тревожная». Спасатели пытаются добраться до места крушения Telegram-канал IRINN . Telegram-канал Shot сообщил, что точные данные о судьбе президента Ирана до сих пор отсутствуют. Увеличивается риск, что ЧП является «серьезным» и «существует высокая вероятность ранений», передает издание Politico . В материале The Guardian также заявили, что иранские СМИ не предоставляют «никакой информации» о состоянии главы страны. Местоположение президента Раиси «пропал» после жесткой посадки его вертолета. Об этом сообщило издание Al Jazeerа. Агентство The Independent подчеркнуло, что авария произошла примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Связь с окружением президента Ирана отсутствует. Об этом заявил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди. По его словам, ситуация находится под контролем и ожидается прибытие спасательных бригад на место происшествия. «Мы связались со спутниками президента, но, поскольку местность сложная, связи фактически нет. Мы ожидаем, когда спасательные бригады доберутся до места аварии и посадки вертолета, чтобы напрямую уведомить нас о сложившейся ситуации», — цитирует Вахиди агентство Tasnim. Министр выразил уверенность в том, что все необходимые меры принимаются для урегулирования ситуации. Спасательная операция Спасатели обнаружили местоположение вертолета президента Ирана в районе Арсбарана (Азербайджан). Об этом сообщило агентство Tasnim. Вертолет находится вблизи села Узи. Район, где произошло ЧП, является труднодоступным. Спасатели не могут добраться до места происшествия из-за сильного дождя и тумана. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что не менее 40 спасательных бригад занимались поиском вертолета Раиси. «В настоящий момент 40 групп быстрого реагирования ведут поисковые операции, чтобы найти вертолет, перевозивший президента Раиси и трех других чиновников», — отметил он. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури отправился в Тебриз на место жесткой посадки вертолета. Об этом сообщил официальный представитель правительства Али Бахадори Джахроми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, его точное местонахождение остается неизвестным. Спасательные команды активно работают в районе села Узи, где произошла жесткая посадка. URA.RU расскажет, что известно о местоположении президента — в материале. Изначально агентство Mehr сообщило, что Раиси жив, с ним все в порядке и он едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз. Однако позже издание удалило пост. Жизни Раиси и главы МИД Хоссейна Амира Абдоллахияна «под угрозой» после сообщений об аварии вертолета. Об этом заявил Reuters иранский чиновник. По его словам, информация, поступающая с места крушения, «очень тревожная». Telegram-канал Shot сообщил, что точные данные о судьбе президента Ирана до сих пор отсутствуют. Увеличивается риск, что ЧП является «серьезным» и «существует высокая вероятность ранений», передает издание Politico. В материале The Guardian также заявили, что иранские СМИ не предоставляют «никакой информации» о состоянии главы страны. Раиси «пропал» после жесткой посадки его вертолета. Об этом сообщило издание Al Jazeerа. Агентство The Independent подчеркнуло, что авария произошла примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Связь с окружением президента Ирана отсутствует. Об этом заявил министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди. По его словам, ситуация находится под контролем и ожидается прибытие спасательных бригад на место происшествия. «Мы связались со спутниками президента, но, поскольку местность сложная, связи фактически нет. Мы ожидаем, когда спасательные бригады доберутся до места аварии и посадки вертолета, чтобы напрямую уведомить нас о сложившейся ситуации», — цитирует Вахиди агентство Tasnim. Министр выразил уверенность в том, что все необходимые меры принимаются для урегулирования ситуации. Спасатели обнаружили местоположение вертолета президента Ирана в районе Арсбарана (Азербайджан). Об этом сообщило агентство Tasnim. Вертолет находится вблизи села Узи. Район, где произошло ЧП, является труднодоступным. Спасатели не могут добраться до места происшествия из-за сильного дождя и тумана. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что не менее 40 спасательных бригад занимались поиском вертолета Раиси. «В настоящий момент 40 групп быстрого реагирования ведут поисковые операции, чтобы найти вертолет, перевозивший президента Раиси и трех других чиновников», — отметил он. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури отправился в Тебриз на место жесткой посадки вертолета. Об этом сообщил официальный представитель правительства Али Бахадори Джахроми.