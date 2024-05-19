Иранское агентство Mehr удалило пост о выжившем президенте Раиси

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О состоянии и местоположении президента Ирана пока неизвестно
О состоянии и местоположении президента Ирана пока неизвестно Фото:

Газета Mehr удалило из публикации информацию о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси жив и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз. Ранее газета писала о том, что с президентом все в порядке после жесткой посадки вертолета в Азербайджане.

"Иранское агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз", — передает информацию ТАСС. В обновленном сообщении информагентство цитирует слова представителя властей Восточного Азербайджана, который отметил, что информации о состоянии Ибрахима Раиси пока нет, а телефон имама, находившегося в вертолете с президентом, недоступен.

Ранее вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси совершил жесткую посадку. Спасательные бригады пытаются добраться до места посадки, однако их работу усложняют сложные погодные условия и сильный туман, передает иранский гостелеканал IRIB. URA.RU написало материал, в котором говорится о подробностях произошедшего.

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Газета Mehr удалило из публикации информацию о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси жив и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз. Ранее газета писала о том, что с президентом все в порядке после жесткой посадки вертолета в Азербайджане. "Иранское агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз", — передает информацию ТАСС. В обновленном сообщении информагентство цитирует слова представителя властей Восточного Азербайджана, который отметил, что информации о состоянии Ибрахима Раиси пока нет, а телефон имама, находившегося в вертолете с президентом, недоступен. Ранее вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси совершил жесткую посадку. Спасательные бригады пытаются добраться до места посадки, однако их работу усложняют сложные погодные условия и сильный туман, передает иранский гостелеканал IRIB. URA.RU написало материал, в котором говорится о подробностях произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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