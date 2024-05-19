Иранское агентство Mehr удалило пост о выжившем президенте Раиси

Газета Mehr удалило из публикации информацию о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси жив и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз. Ранее газета писала о том, что с президентом все в порядке после жесткой посадки вертолета в Азербайджане.
"Иранское агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз", — передает информацию ТАСС. В обновленном сообщении информагентство цитирует слова представителя властей Восточного Азербайджана, который отметил, что информации о состоянии Ибрахима Раиси пока нет, а телефон имама, находившегося в вертолете с президентом, недоступен.
Ранее вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси совершил жесткую посадку. Спасательные бригады пытаются добраться до места посадки, однако их работу усложняют сложные погодные условия и сильный туман, передает иранский гостелеканал IRIB. URA.RU написало материал, в котором говорится о подробностях произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.