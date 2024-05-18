18 мая 2024

Цену на ресторан «Шах и мята» в Челябинске снизили в полтора раза

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Кафе Альфонс Муха. Нижневартовск, занято, столик, заказ, ужин, reserved, кафе, ресторан
Рядом с рестораном находится набережная реки Миасс, уточняют авторы объявления Фото:

Находящийся в центре Челябинска ресторан «Шах и Мята» готовы продать за восемь млн рублей, хотя ранее его озвученная стоимость составляла 12 млн. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.

«На базе ресторана в летний сезон работает уникальная для Челябинска летняя веранда на высоте шестого этажа. Жаркие вечеринки под открытым небом, калейдоскоп ярких артистов, освежающие коктейли, панорамный вид на центр города и незабываемый отпускной вайб», — сообщается на сайте «Авито».

Вместе с помещением площадью 350 квадратных метров на 90 посадочных мест владелец оставит запатентованный бренд, инвентарь, посуду, оборудование и мебель. Причиной продажи актива собственники называют в объявлении переезд.

Впервые информация о продаже ресторана «Шах и Мята» на улице Труда появилось в декабре 2022 года. Весной 2023 года его стоимость снизили с 19 до 16 млн рублей. В январе 2024 года владельцы были готовы продать объект за 12 млн рублей,

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Находящийся в центре Челябинска ресторан «Шах и Мята» готовы продать за восемь млн рублей, хотя ранее его озвученная стоимость составляла 12 млн. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений. «На базе ресторана в летний сезон работает уникальная для Челябинска летняя веранда на высоте шестого этажа. Жаркие вечеринки под открытым небом, калейдоскоп ярких артистов, освежающие коктейли, панорамный вид на центр города и незабываемый отпускной вайб», — сообщается на сайте «Авито». Вместе с помещением площадью 350 квадратных метров на 90 посадочных мест владелец оставит запатентованный бренд, инвентарь, посуду, оборудование и мебель. Причиной продажи актива собственники называют в объявлении переезд. Впервые информация о продаже ресторана «Шах и Мята» на улице Труда появилось в декабре 2022 года. Весной 2023 года его стоимость снизили с 19 до 16 млн рублей. В январе 2024 года владельцы были готовы продать объект за 12 млн рублей,
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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