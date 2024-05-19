ВСУ обстреляли центр города Шебекино: главное о СВО к вечеру 19 мая

Гладков: ВСУ совершили обстрел по центру города Шебекино из РСЗО

19 мая 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшие госпитализированы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ совершили обстрел города Шебекино из РСЗО. В результате 11 человек пострадали. Многие госпитализированы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 19 мая. Атака ВСУ по Белгородской области Центр города Шебекино подвергся обстрелу из РСЗО. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате инцидента пострадало 11 человек, включая троих детей. Взрослые также получили осколочные ранения: пятеро мужчин и три женщины, которые были доставлены в медицинские учреждения. В городе зафиксированы повреждения семи многоквартирных домов и 25 автомобилей. Обстановка у Работино Российские войска успешно укрепились на позициях в Работино, несмотря на попытки ВСУ отбить утраченные рубежи. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. «После взятия населенного пункта обстановка остается напряженной. Противник круглосуточно применяет БПЛА,» — отметил командир артбатареи с позывным «Терек». Слова передает Пятый канал. Обстановка на донецком направлении Военные подразделения группировки «Восток» успешно улучшили свои позиции и нанесли удар по силам и технике ВСУ в районах Великая Новоселка и Макаровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также отражены контратаки украинских бригад в Урожайном и Старомайорском. В результате ВСУ потеряли до 105 бойцов, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также артиллерийские установки, включая 155 мм гаубицу FH-70 и 122 мм САУ «Гвоздика». Подразделения группировки «Днепр» также нанесли удары по бригаде ВСУ, в результате чего украинская армия потеряла до 60 военнослужащих и несколько единиц техники. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах. Средства ПВО за сутки сбили 103 БПЛА, включая 62 самолетного типа, а также несколько ракет и управляемых бомб. Обстановка в Харьковской области ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ, нанеся удары по силам и технике «Иностранного легиона», а также нескольким механизированным бригадам ВСУ в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. В результате боевых действий, ВСУ потеряли до 230 бойцов, танк, две боевые бронемашины, а также артиллерийские установки, включая «Гвоздику» и РСЗО «Град». Подразделения «Запад» и «Южная» также добились значительных успехов, занимая выгодные позиции и нанося поражение противнику в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ совершили обстрел города Шебекино из РСЗО. В результате 11 человек пострадали. Многие госпитализированы. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 19 мая. Центр города Шебекино подвергся обстрелу из РСЗО. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате инцидента пострадало 11 человек, включая троих детей. Взрослые также получили осколочные ранения: пятеро мужчин и три женщины, которые были доставлены в медицинские учреждения. В городе зафиксированы повреждения семи многоквартирных домов и 25 автомобилей. Российские войска успешно укрепились на позициях в Работино, несмотря на попытки ВСУ отбить утраченные рубежи. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев. «После взятия населенного пункта обстановка остается напряженной. Противник круглосуточно применяет БПЛА,» — отметил командир артбатареи с позывным «Терек». Слова передает Пятый канал. Военные подразделения группировки «Восток» успешно улучшили свои позиции и нанесли удар по силам и технике ВСУ в районах Великая Новоселка и Макаровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также отражены контратаки украинских бригад в Урожайном и Старомайорском. В результате ВСУ потеряли до 105 бойцов, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также артиллерийские установки, включая 155 мм гаубицу FH-70 и 122 мм САУ «Гвоздика». Подразделения группировки «Днепр» также нанесли удары по бригаде ВСУ, в результате чего украинская армия потеряла до 60 военнослужащих и несколько единиц техники. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 112 районах. Средства ПВО за сутки сбили 103 БПЛА, включая 62 самолетного типа, а также несколько ракет и управляемых бомб. ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ, нанеся удары по силам и технике «Иностранного легиона», а также нескольким механизированным бригадам ВСУ в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны. В результате боевых действий, ВСУ потеряли до 230 бойцов, танк, две боевые бронемашины, а также артиллерийские установки, включая «Гвоздику» и РСЗО «Град». Подразделения «Запад» и «Южная» также добились значительных успехов, занимая выгодные позиции и нанося поражение противнику в ДНР.