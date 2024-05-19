Депутат Рады раскритиковала Сырского за обвал фронта под Очеретино и Харьковом

Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского виноваты в провале обороны на различных участках фронта. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
«Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают" снова и снова. <...>Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее», — заявила Безуглая в своем telegram-канале. По ее словам, подчиненные генерала Юрия Содоля, которого главком ВСУ поставил руководить фронтом, «завалили» оборону Харьковской области и «пропустили прорыв» населенного пункта Очеретино.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. ВС РФ нанесли удары по силам и технике «Иностранного легиона» и по нескольким бригадам ВСУ.
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