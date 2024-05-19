Депутат Рады раскритиковала Сырского за обвал фронта под Очеретино и Харьковом

Депутат Рады Безуглая: подчиненные Сырского виноваты в провале обороны на фронте
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Подчиненные Сырского несут ответственность за обрушение украинской обороны на разных участках фронта, заявила депутат Безуглая
Подчиненные Сырского несут ответственность за обрушение украинской обороны на разных участках фронта, заявила депутат Безуглая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского виноваты в провале обороны на различных участках фронта. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают" снова и снова. <...>Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее», — заявила Безуглая в своем telegram-канале. По ее словам, подчиненные генерала Юрия Содоля, которого главком ВСУ поставил руководить фронтом, «завалили» оборону Харьковской области и «пропустили прорыв» населенного пункта Очеретино.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. ВС РФ нанесли удары по силам и технике «Иностранного легиона» и по нескольким бригадам ВСУ. 

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Подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского виноваты в провале обороны на различных участках фронта. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. «Ни один генерал не наказан ни при Залужном, ни при Сырском. Они "всплывают" снова и снова. <...>Генеральские фракции продолжают гробить наше будущее», — заявила Безуглая в своем telegram-канале. По ее словам, подчиненные генерала Юрия Содоля, которого главком ВСУ поставил руководить фронтом, «завалили» оборону Харьковской области и «пропустили прорыв» населенного пункта Очеретино. Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. ВС РФ нанесли удары по силам и технике «Иностранного легиона» и по нескольким бригадам ВСУ. 
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