The Guardian: контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета Раиси

19 мая 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета Раиси. Об этом сообщили осведомленные источники. «Был установлен контакт с одним пассажиром и одним членом экипажа, которые находились в вертолете», — сообщил государственному телевидению The Guardian неназванный иранский чиновник. Он уточнил, что контакт был установлен несколько раз. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца, военных и полицейские подразделения. В МИД РФ заявили о готовности помочь в поисках пропавшего вертолета.