The Guardian: контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета Раиси

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, вертолет ансат, санитарный вертолет
Контакт был установлен несколько раз, заявил чиновник Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета Раиси. Об этом сообщили осведомленные источники.

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«Был установлен контакт с одним пассажиром и одним членом экипажа, которые находились в вертолете», — сообщил государственному телевидению The Guardian неназванный иранский чиновник. Он уточнил, что контакт был установлен несколько раз.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца, военных и полицейские подразделения. В МИД РФ заявили о готовности помочь в поисках пропавшего вертолета.

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Контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета Раиси. Об этом сообщили осведомленные источники. «Был установлен контакт с одним пассажиром и одним членом экипажа, которые находились в вертолете», — сообщил государственному телевидению The Guardian неназванный иранский чиновник. Он уточнил, что контакт был установлен несколько раз. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели Красного Полумесяца, военных и полицейские подразделения. В МИД РФ заявили о готовности помочь в поисках пропавшего вертолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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