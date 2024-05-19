Захарова: Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Россия следит за ситуацией с крушением вертолета, заявила Захарова Фото:
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Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин пооизошедшего инцидента», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что в ведомстве внимательно отслеживают информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели. По данным The Guardian, контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска судна, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в соцсети Х.

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Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин пооизошедшего инцидента», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что в ведомстве внимательно отслеживают информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели. По данным The Guardian, контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска судна, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в соцсети Х.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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