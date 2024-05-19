«Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин пооизошедшего инцидента», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что в ведомстве внимательно отслеживают информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана.
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели. По данным The Guardian, контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска судна, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в соцсети Х.
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Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин пооизошедшего инцидента», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что в ведомстве внимательно отслеживают информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели. По данным The Guardian, контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска судна, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в соцсети Х.