Захарова: Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана

19 мая 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Россия следит за ситуацией с крушением вертолета, заявила Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Новость по теме Что известно о местонахождении и состоянии президента Ирана Раиси. Фото, видео «Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин пооизошедшего инцидента», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что в ведомстве внимательно отслеживают информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели. По данным The Guardian, контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска судна, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в соцсети Х. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия готова помочь в поисках вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Россия готова оказать всю необходимую помощь по поиску пропавшего вертолета и расследовании причин пооизошедшего инцидента», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что в ведомстве внимательно отслеживают информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан). Сейчас там работают спасатели. По данным The Guardian, контакт установили с двумя людьми после посадки вертолета. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска судна, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич на своей странице в соцсети Х.