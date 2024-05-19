19 мая 2024

В КСИР сообщили об установлении точного местоположения вертолета Раиси

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новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Точное местоположение падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси установлено, оттуда получен сигнал. Об этом заявил командующий КСИР иранской провинции Восточный Азербайджан.

«Командующий Армией Восточного Азербайджана: Минуты назад на месте катастрофы поступил сигнал с вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа», — говорится в сообщении. Там уточнили, что прямо сейчас спасатели отправляются со всеми вооруженными силами в этот регион.

Вертолет президента Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан) 19 мая. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска вертолета. В частности, Турция отправила туда альпинистов.

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Точное местоположение падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси установлено, оттуда получен сигнал. Об этом заявил командующий КСИР иранской провинции Восточный Азербайджан. «Командующий Армией Восточного Азербайджана: Минуты назад на месте катастрофы поступил сигнал с вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа», — говорится в сообщении. Там уточнили, что прямо сейчас спасатели отправляются со всеми вооруженными силами в этот регион. Вертолет президента Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан) 19 мая. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска вертолета. В частности, Турция отправила туда альпинистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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