В КСИР сообщили об установлении точного местоположения вертолета Раиси

20 мая 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Точное местоположение падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси установлено, оттуда получен сигнал. Об этом заявил командующий КСИР иранской провинции Восточный Азербайджан. «Командующий Армией Восточного Азербайджана: Минуты назад на месте катастрофы поступил сигнал с вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа», — говорится в сообщении. Там уточнили, что прямо сейчас спасатели отправляются со всеми вооруженными силами в этот регион. Вертолет президента Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан) 19 мая. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска вертолета. В частности, Турция отправила туда альпинистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Точное местоположение падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси установлено, оттуда получен сигнал. Об этом заявил командующий КСИР иранской провинции Восточный Азербайджан. «Командующий Армией Восточного Азербайджана: Минуты назад на месте катастрофы поступил сигнал с вертолета и мобильного телефона одного из членов экипажа», — говорится в сообщении. Там уточнили, что прямо сейчас спасатели отправляются со всеми вооруженными силами в этот регион. Вертолет президента Раиси совершил аварийную посадку в районе Арсбарана (Азербайджан) 19 мая. Евросоюз применил спутниковую систему для поиска вертолета. В частности, Турция отправила туда альпинистов.