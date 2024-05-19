Россия хочет отправить спасателей на поиски вертолета президента Ирана

20 мая 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Россия ждет ответа от Ирана, заявил представитель посольства Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Москва готова направить спасателей на поиски вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства РФ в Тегеране. «Мы заявили об этой готовности МИД Ирана и ждем решения иранской стороны», — сказал информагентству Tasnim представитель посольства, чье имя не уточняется. Он заявил, что РФ ждет ответа от Ирана на предложение о помощи. В горах Ирана спасатели ищут вертолет президента Раиси, который потерпел крушение 19 мая. Они уже нашли обломки судна. Известно, что один пассажир выходил на связь и жаловался на самочувствие, сообщили в МИД Ирана. Видимость в районе ЧП снижена до пяти метров, заявили в Красном Полумесяце. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва готова направить спасателей на поиски вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства РФ в Тегеране. «Мы заявили об этой готовности МИД Ирана и ждем решения иранской стороны», — сказал информагентству Tasnim представитель посольства, чье имя не уточняется. Он заявил, что РФ ждет ответа от Ирана на предложение о помощи. В горах Ирана спасатели ищут вертолет президента Раиси, который потерпел крушение 19 мая. Они уже нашли обломки судна. Известно, что один пассажир выходил на связь и жаловался на самочувствие, сообщили в МИД Ирана. Видимость в районе ЧП снижена до пяти метров, заявили в Красном Полумесяце.