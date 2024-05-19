Видимость в районе ЧП с вертолетом Раиси снижена до пяти метров

20 мая 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Предварительно, холодная погода и сильный ветер стали причиной жесткой посадки вертолета Фото: Анна Майорова © URA.RU Видимость на месте приземления вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упала до пяти метров. Об этом рассказал представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд. «Видимость в районе происшествия снижена до пяти метров», — заявленение Пир-Хосейна Коливанда приводит Press TV в telegram-канале . Эту информацию подтверждают корреспонденты иранского госагенства IRNA. По их данным, видимость осложняет туман. Вертолет Раиси 19 мая совершил аварийную посадку на территории Азербайджана. В Евросоюзе применили спутниковую систему для поисков воздушного судна. Точное местоположение определили по исходящему сигналу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Видимость на месте приземления вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упала до пяти метров. Об этом рассказал представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд. «Видимость в районе происшествия снижена до пяти метров», — заявленение Пир-Хосейна Коливанда приводит Press TV в telegram-канале. Эту информацию подтверждают корреспонденты иранского госагенства IRNA. По их данным, видимость осложняет туман. Вертолет Раиси 19 мая совершил аварийную посадку на территории Азербайджана. В Евросоюзе применили спутниковую систему для поисков воздушного судна. Точное местоположение определили по исходящему сигналу.