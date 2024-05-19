Видимость в районе ЧП с вертолетом Раиси снижена до пяти метров

Видимость на месте приземления вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упала до пяти метров. Об этом рассказал представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд.
«Видимость в районе происшествия снижена до пяти метров», — заявленение Пир-Хосейна Коливанда приводит Press TV в telegram-канале. Эту информацию подтверждают корреспонденты иранского госагенства IRNA. По их данным, видимость осложняет туман.
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Видимость на месте приземления вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упала до пяти метров. Об этом рассказал представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд. «Видимость в районе происшествия снижена до пяти метров», — заявленение Пир-Хосейна Коливанда приводит Press TV в telegram-канале. Эту информацию подтверждают корреспонденты иранского госагенства IRNA. По их данным, видимость осложняет туман. Вертолет Раиси 19 мая совершил аварийную посадку на территории Азербайджана. В Евросоюзе применили спутниковую систему для поисков воздушного судна. Точное местоположение определили по исходящему сигналу.