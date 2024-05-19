19 мая 2024

Видимость в районе ЧП с вертолетом Раиси снижена до пяти метров

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, вертолет, военные, силуэт, военные действия
Предварительно, холодная погода и сильный ветер стали причиной жесткой посадки вертолета Фото:

Видимость на месте приземления вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упала до пяти метров. Об этом рассказал представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд.

«Видимость в районе происшествия снижена до пяти метров», — заявленение Пир-Хосейна Коливанда приводит Press TV в telegram-канале. Эту информацию подтверждают корреспонденты иранского госагенства IRNA. По их данным, видимость осложняет туман.

Вертолет Раиси 19 мая совершил аварийную посадку на территории Азербайджана. В Евросоюзе применили спутниковую систему для поисков воздушного судна. Точное местоположение определили по исходящему сигналу.

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Видимость на месте приземления вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упала до пяти метров. Об этом рассказал представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд. «Видимость в районе происшествия снижена до пяти метров», — заявленение Пир-Хосейна Коливанда приводит Press TV в telegram-канале. Эту информацию подтверждают корреспонденты иранского госагенства IRNA. По их данным, видимость осложняет туман. Вертолет Раиси 19 мая совершил аварийную посадку на территории Азербайджана. В Евросоюзе применили спутниковую систему для поисков воздушного судна. Точное местоположение определили по исходящему сигналу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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