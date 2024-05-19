Путин приказал направить самолеты и 50 спасателей для помощи в поисках Раиси

20 мая 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

Путину доложили о крушении вертолета Раиси Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Россия направит два самолета и 50 спасателей для помощи в поисках президента Ирана Эбрахима Раиси, такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил советник президента РФ Игорь Левитин. «По указанию Путина в течение часа два современных самолета с несколькими вертолетами и 50 спасателями-альпинистами на борту направятся в [город] Тебриз [на северо-западе Ирана]», — сказал Левитин, передает агентство Tasnim. При этом советник российского лидера не уточнил количество вертолетов, которые РФ отправит на помощь Ирану. Группа иранских спасателей ведут активные поиски вертолета, потерпевшего крушение в горах Ирана после жесткой посадки. На борту судна находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд, сообщает о плохой видимости в месте ЧП. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия направит два самолета и 50 спасателей для помощи в поисках президента Ирана Эбрахима Раиси, такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил советник президента РФ Игорь Левитин. «По указанию Путина в течение часа два современных самолета с несколькими вертолетами и 50 спасателями-альпинистами на борту направятся в [город] Тебриз [на северо-западе Ирана]», — сказал Левитин, передает агентство Tasnim. При этом советник российского лидера не уточнил количество вертолетов, которые РФ отправит на помощь Ирану. Группа иранских спасателей ведут активные поиски вертолета, потерпевшего крушение в горах Ирана после жесткой посадки. На борту судна находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд, сообщает о плохой видимости в месте ЧП. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения.