19 мая 2024

Путин приказал направить самолеты и 50 спасателей для помощи в поисках Раиси

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путину доложили о крушении вертолета Раиси Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Россия направит два самолета и 50 спасателей для помощи в поисках президента Ирана Эбрахима Раиси, такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил советник президента РФ Игорь Левитин.

«По указанию Путина в течение часа два современных самолета с несколькими вертолетами и 50 спасателями-альпинистами на борту направятся в [город] Тебриз [на северо-западе Ирана]», — сказал Левитин, передает агентство Tasnim. При этом советник российского лидера не уточнил количество вертолетов, которые РФ отправит на помощь Ирану.

Группа иранских спасателей ведут активные поиски вертолета, потерпевшего крушение в горах Ирана после жесткой посадки. На борту судна находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд, сообщает о плохой видимости в месте ЧП. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения.

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Россия направит два самолета и 50 спасателей для помощи в поисках президента Ирана Эбрахима Раиси, такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил советник президента РФ Игорь Левитин. «По указанию Путина в течение часа два современных самолета с несколькими вертолетами и 50 спасателями-альпинистами на борту направятся в [город] Тебриз [на северо-западе Ирана]», — сказал Левитин, передает агентство Tasnim. При этом советник российского лидера не уточнил количество вертолетов, которые РФ отправит на помощь Ирану. Группа иранских спасателей ведут активные поиски вертолета, потерпевшего крушение в горах Ирана после жесткой посадки. На борту судна находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Представитель иранского Красного Полумесяца Пир-Хосейн Коливанд, сообщает о плохой видимости в месте ЧП. Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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