Мужчина, который зарезал свою бывшую сожительницу в Екатеринбурге, предпочел хранить молчание перед полицейскими. Кадрами с момента задержания поделилась пресс-служба УМВД Свердловской области.
«Кадры с места происшествия и вопрос о мотивах поступка к подозреваемому в жестоком убийстве», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. На кадрах видно, что подозреваемый в убийстве девушки молча сидит на допросе, сложив ногу на ногу. На вопрос полицейских он предпочел не отвечать.
Инцидент произошел днем 18 мая. Сергей З. зарезал свою бывшую сожительницу на глазах у прохожих. По словам знакомых погибшей, произошло это из-за ревности. У девушки осталась несовершеннолетняя дочь.
Подозреваемого полиция оперативно задержала в одном из дворов на Уралмаше. Экспертиза показала, что мужчина мог употреблять наркотики. Вероятно, это и могло стать причиной вспышки ревности, из-за которой мужчина напал на девушку. После убийства следователи возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о деталях трагедии — в сюжете URA.RU.
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