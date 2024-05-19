19 мая 2024
18 мая 2024

Силовики показали, как задержали мужчину, зарезавшего девушку в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемый в убийстве молча сидел на допросе, сложив ногу на ногу (архивное фото)
Подозреваемый в убийстве молча сидел на допросе, сложив ногу на ногу (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

Мужчина, который зарезал свою бывшую сожительницу в Екатеринбурге, предпочел хранить молчание перед полицейскими. Кадрами с момента задержания поделилась пресс-служба УМВД Свердловской области.

«Кадры с места происшествия и вопрос о мотивах поступка к подозреваемому в жестоком убийстве», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. На кадрах видно, что подозреваемый в убийстве девушки молча сидит на допросе, сложив ногу на ногу. На вопрос полицейских он предпочел не отвечать.

Инцидент произошел днем 18 мая. Сергей З. зарезал свою бывшую сожительницу на глазах у прохожих. По словам знакомых погибшей, произошло это из-за ревности. У девушки осталась несовершеннолетняя дочь.

Подозреваемого полиция оперативно задержала в одном из дворов на Уралмаше. Экспертиза показала, что мужчина мог употреблять наркотики. Вероятно, это и могло стать причиной вспышки ревности, из-за которой мужчина напал на девушку. После убийства следователи возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о деталях трагедии — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина, который зарезал свою бывшую сожительницу в Екатеринбурге, предпочел хранить молчание перед полицейскими. Кадрами с момента задержания поделилась пресс-служба УМВД Свердловской области. «Кадры с места происшествия и вопрос о мотивах поступка к подозреваемому в жестоком убийстве», — сказано в telegram-канале «Патрульный участок», который ведет ведомство. На кадрах видно, что подозреваемый в убийстве девушки молча сидит на допросе, сложив ногу на ногу. На вопрос полицейских он предпочел не отвечать. Инцидент произошел днем 18 мая. Сергей З. зарезал свою бывшую сожительницу на глазах у прохожих. По словам знакомых погибшей, произошло это из-за ревности. У девушки осталась несовершеннолетняя дочь. Подозреваемого полиция оперативно задержала в одном из дворов на Уралмаше. Экспертиза показала, что мужчина мог употреблять наркотики. Вероятно, это и могло стать причиной вспышки ревности, из-за которой мужчина напал на девушку. После убийства следователи возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о деталях трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...