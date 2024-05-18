После поимки Сергея З., который 18 мая зарезал свою бывшую сожительницу в Екатеринбурге, следователи отвезли мужчину на экспертизу, которая показала, что он мог употреблять наркотики. Вероятно, это и могло стать причиной вспышки ревности, из-за которой мужчина напал на девушку, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Подозреваемый в жестокой расправе над своей бывшей супругой содержится под стражей в изоляторе временного содержания городского УМВД. В общении с сыщиками он ведет себя молчаливо, пока не склонен к рассказу подробностей семейных отношений. Очевидно одно: ревность — далеко не лучшее средство для возобновления нарушенных взаимоотношений», — подчеркнул полковник Горелых.
По его словам, мужчине грозит длительный срок лишения свободы. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области, полковник Александр Шульга, ранее упоминал, что возбуждено уголовное дело по статье части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по которой мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.
Инцидент произошел днем 18 мая на улице Победы, 36. Со своим сожителем погибшая разошлась около трех лет назад, у нее осталась девятилетняя дочь. По словам ее знакомых, девушку Сергей З. зарезал из ревности. Полиция оперативно задержала его в одном из дворов на Уралмаше. Подробнее о деталях трагедии — в сюжете URA.RU.
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