Депутат Кучеренко: ВС России уничтожили 90% тепловых энергомощностей Украины

20 мая 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

На Украине наблюдается острый дефицит электроэнергии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ выбили около 90 процентов тепловых электростанций на Украине. О том, что в стране функционирует лишь десятая часть этой инфраструктуры, заявил депутат Рады, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. «Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть», — приводят слова Алексея Кучеренко «РИА Новости». Он отмечает, что Украину ожидают продолжительные отключения электричества. При этом ее дефицит не покроет увеличенный ресурсный импорт. Раннее масштаб разрушений энергетических объектов Украины раскрыл глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Он назвал нанесенный урон колоссальным. При этом по сравнению с 2022 и 2023 годом сейчас он намного больше. Президент Владимир Зеленский призвал граждан экономить электричество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ выбили около 90 процентов тепловых электростанций на Украине. О том, что в стране функционирует лишь десятая часть этой инфраструктуры, заявил депутат Рады, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко. «Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии — это очень много. Я общался с энергетиками — из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть», — приводят слова Алексея Кучеренко «РИА Новости». Он отмечает, что Украину ожидают продолжительные отключения электричества. При этом ее дефицит не покроет увеличенный ресурсный импорт. Раннее масштаб разрушений энергетических объектов Украины раскрыл глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Он назвал нанесенный урон колоссальным. При этом по сравнению с 2022 и 2023 годом сейчас он намного больше. Президент Владимир Зеленский призвал граждан экономить электричество.