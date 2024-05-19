Власти Пермского округа передают машины муниципалитета бойцам на СВО

20 мая 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Первым автомобилем, который власти передадут бойцам, станет «Нива» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Пермского муниципального округа передадут легковые автомобили, которые числятся на балансе муниципалитета, участникам спецоперации. Об этом URA.RU рассказал депутат окружной думы Владимир Пищальников. По его словам, инициативу отправить транспорт в зону СВО проявили депутаты, а администрация Пермского округа ее поддержала. «Речь идет о передаче авто, которые ранее числились у сельских поселений, и перешли на баланс Пермского округа после муниципальной реформы. Транспорт будет отремонтирован и передан региональному ОНФ для последующей отправки на СВО. Пока мы планируем передать один автомобиль „Нива“. Как только схема [передачи авто ОНФ] будет отлажена, муниципалитет предоставит еще несколько автомобилей», — пояснил Пищальников. Он добавил, что дума Пермского муниципального округа уже приняла соответствующее постановление. URA.RU также рассказывало, что в Пермском крае у автовладельцев, пойманных пьяными за рулем, изымают автомобили и отправляют на передовую. Так, территориальное Росимущество передало на нужды СВО четыре машины, которые ранее принадлежали жителям региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Пермского муниципального округа передадут легковые автомобили, которые числятся на балансе муниципалитета, участникам спецоперации. Об этом URA.RU рассказал депутат окружной думы Владимир Пищальников. По его словам, инициативу отправить транспорт в зону СВО проявили депутаты, а администрация Пермского округа ее поддержала. «Речь идет о передаче авто, которые ранее числились у сельских поселений, и перешли на баланс Пермского округа после муниципальной реформы. Транспорт будет отремонтирован и передан региональному ОНФ для последующей отправки на СВО. Пока мы планируем передать один автомобиль „Нива“. Как только схема [передачи авто ОНФ] будет отлажена, муниципалитет предоставит еще несколько автомобилей», — пояснил Пищальников. Он добавил, что дума Пермского муниципального округа уже приняла соответствующее постановление. URA.RU также рассказывало, что в Пермском крае у автовладельцев, пойманных пьяными за рулем, изымают автомобили и отправляют на передовую. Так, территориальное Росимущество передало на нужды СВО четыре машины, которые ранее принадлежали жителям региона.