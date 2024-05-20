Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси

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Эбрахим Раиси погиб в ходе крушения вертолета, подтвердил Мохсен Мансури
Эбрахим Раиси погиб в ходе крушения вертолета, подтвердил Мохсен Мансури Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури официально подтвердил гибель президента страны Эбрахима Раиси. Тот находился в вертолете, который потерпел крушение в Азербайджане 19 мая.

"Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Раиси в результате крушения вертолета", - передает РИА Новости. До этого ряд иранских СМИ сообщали о гибели Раиси. Вертолет потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан).

Обломки транспортного средства были найдены только рано утром 20 мая. На место выехали не только иранские спасатели, но и российские.

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Вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури официально подтвердил гибель президента страны Эбрахима Раиси. Тот находился в вертолете, который потерпел крушение в Азербайджане 19 мая. "Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Раиси в результате крушения вертолета", - передает РИА Новости. До этого ряд иранских СМИ сообщали о гибели Раиси. Вертолет потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Обломки транспортного средства были найдены только рано утром 20 мая. На место выехали не только иранские спасатели, но и российские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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