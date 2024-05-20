Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси

Эбрахим Раиси погиб в ходе крушения вертолета, подтвердил Мохсен Мансури
новость из сюжетаВертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане
Вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохсен Мансури официально подтвердил гибель президента страны Эбрахима Раиси. Тот находился в вертолете, который потерпел крушение в Азербайджане 19 мая.
"Мохсен Мансури подтвердил гибель президента Раиси в результате крушения вертолета", - передает РИА Новости. До этого ряд иранских СМИ сообщали о гибели Раиси. Вертолет потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан).
Обломки транспортного средства были найдены только рано утром 20 мая. На место выехали не только иранские спасатели, но и российские.
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