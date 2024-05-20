Какими были отношения Путина с президентом Ирана Раиси

Издание Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси
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В последний раз Владимир Путин (слева) и Эбрахим Раиси (справа) встречались в декабре 2023 года
В последний раз Владимир Путин (слева) и Эбрахим Раиси (справа) встречались в декабре 2023 года Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы 19 мая. Во время его правления иранская и российские стороны активно поддерживали сотрудничество, невзирая на спецоперацию на Украине, когда многие страны заняли антироссийскую позицию. Об отношениях двух государств — в материале URA.RU.

Сотрудничество в энергетической сфере

В январе 2022 года Иран и Россия заявляли о намерении развивать сотрудничество в области энергетики и ядерных технологий. Иранские СМИ сообщали, что один из совместных проектов оценивается в пять миллиардов долларов.

Что стало с отношениями после СВО

В следующем месяце РФ начала спецоперацию на Украине. Тогда многие страны приняли антироссийскую позицию. На Западе заявляли, что Тегеран оказывает военную поддержку Москве.

В связи с этим на иранскую сторону даже пытались оказать давление. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призывал Иран прекратить поддерживать Россию в СВО, заявив, что это чревато «серьезными последствиями».

Однако в феврале 2024 года посол Ирана в России Алексей Дедов опроверг слухи о поддержке Тегераном Москвы. Он также уточнил, что ограничения, вводимые из-за этого против иранской стороны, не влияют на экономику республики, передает RT. Тем не менее Иран и РФ продолжили строить планы в различных сферах.

Создание Российско-Иранского Совета делового сотрудничества

В конце ноября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялось подписание Меморандума России и Ирана о создании Совета делового сотрудничества. Документ был подписан представителями Российского союза промышленников и предпринимателей и Организацией развития торговли Ирана.

Развитие спортивных связей между Россией и Ираном

В начале февраля Российский и Иранский олимпийские комитеты выражали намерение укреплять спортивное партнёрство. Стороны работали над меморандумом, который откроет путь для организации совместных образовательных и тренировочных программ, а также предоставления визовой и методической поддержки.

Заявления об экономическом потенциале между странами

Раиси во время разговора с прессой однажды заявил о значительном, но не реализованном полностью экономическом потенциале сотрудничества с РФ. Он выразил уверенность в необходимости активизации усилий для реализации совместных проектов.

Планы по расширению двустороннего сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в октябре 2023 года заявил о намерении России развивать взаимовыгодное сотрудничество с Ираном в различных областях, включая военно-техническое сотрудничество, особенно с учётом истечения срока действия ограничений, наложенных резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.

Отношения на фоне войны в секторе Газа

После обострения конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября обе стороны начали ежедневно подвергаться обстрелам. В один из дней израильская сторона нанесла удар по госпиталю в секторе Газа, из-за чего погибли и пострадали более 800 человек.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся ужасным событием и катастрофой, после чего посол Ирана в РФ Казем Джалали поблагодарил российского лидера за его позицию, пишет деловое издание "Взгляд". Помимо этого, Путин выражал поддержку Палестине в достижении создания независимого государства.

Переговоры Путина и Раиси

Президенты России и Ирана провели рабочую встречу 7 декабря 2023 года. В ходе переговоров лидеры обсуждали сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и развития образования. Также Раиси заявил, что в будущем готов принять Путина на иранской территории.

Реакция России на крушение вертолета и смерть Раиси

Днем 19 мая в Азербайджане произошло крушение с Раиси на борту. Поиски судна были сильно затруднены из-за сильного тумана.

Путин заявил, что российская сторона сделает все возможное для поисков иранского лидера, сообщает Life. Глава РФ также поручил отправить к месту крушения два самолета и 50 спасателей. После известий о гибели президента Ирана глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования от лица страны.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы 19 мая. Во время его правления иранская и российские стороны активно поддерживали сотрудничество, невзирая на спецоперацию на Украине, когда многие страны заняли антироссийскую позицию. Об отношениях двух государств — в материале URA.RU. Сотрудничество в энергетической сфере В январе 2022 года Иран и Россия заявляли о намерении развивать сотрудничество в области энергетики и ядерных технологий. Иранские СМИ сообщали, что один из совместных проектов оценивается в пять миллиардов долларов. Что стало с отношениями после СВО В следующем месяце РФ начала спецоперацию на Украине. Тогда многие страны приняли антироссийскую позицию. На Западе заявляли, что Тегеран оказывает военную поддержку Москве. В связи с этим на иранскую сторону даже пытались оказать давление. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призывал Иран прекратить поддерживать Россию в СВО, заявив, что это чревато «серьезными последствиями». Однако в феврале 2024 года посол Ирана в России Алексей Дедов опроверг слухи о поддержке Тегераном Москвы. Он также уточнил, что ограничения, вводимые из-за этого против иранской стороны, не влияют на экономику республики, передает RT. Тем не менее Иран и РФ продолжили строить планы в различных сферах. Создание Российско-Иранского Совета делового сотрудничества В конце ноября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялось подписание Меморандума России и Ирана о создании Совета делового сотрудничества. Документ был подписан представителями Российского союза промышленников и предпринимателей и Организацией развития торговли Ирана. Развитие спортивных связей между Россией и Ираном В начале февраля Российский и Иранский олимпийские комитеты выражали намерение укреплять спортивное партнёрство. Стороны работали над меморандумом, который откроет путь для организации совместных образовательных и тренировочных программ, а также предоставления визовой и методической поддержки. Заявления об экономическом потенциале между странами Раиси во время разговора с прессой однажды заявил о значительном, но не реализованном полностью экономическом потенциале сотрудничества с РФ. Он выразил уверенность в необходимости активизации усилий для реализации совместных проектов. Планы по расширению двустороннего сотрудничества Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в октябре 2023 года заявил о намерении России развивать взаимовыгодное сотрудничество с Ираном в различных областях, включая военно-техническое сотрудничество, особенно с учётом истечения срока действия ограничений, наложенных резолюцией Совета Безопасности ООН 2231. Отношения на фоне войны в секторе Газа После обострения конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября обе стороны начали ежедневно подвергаться обстрелам. В один из дней израильская сторона нанесла удар по госпиталю в секторе Газа, из-за чего погибли и пострадали более 800 человек. Президент России Владимир Путин назвал случившееся ужасным событием и катастрофой, после чего посол Ирана в РФ Казем Джалали поблагодарил российского лидера за его позицию, пишет деловое издание "Взгляд". Помимо этого, Путин выражал поддержку Палестине в достижении создания независимого государства. Переговоры Путина и Раиси Президенты России и Ирана провели рабочую встречу 7 декабря 2023 года. В ходе переговоров лидеры обсуждали сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и развития образования. Также Раиси заявил, что в будущем готов принять Путина на иранской территории. Реакция России на крушение вертолета и смерть Раиси Днем 19 мая в Азербайджане произошло крушение с Раиси на борту. Поиски судна были сильно затруднены из-за сильного тумана. Путин заявил, что российская сторона сделает все возможное для поисков иранского лидера, сообщает Life. Глава РФ также поручил отправить к месту крушения два самолета и 50 спасателей. После известий о гибели президента Ирана глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования от лица страны.
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