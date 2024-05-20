Какими были отношения Путина с президентом Ирана Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы 19 мая. Во время его правления иранская и российские стороны активно поддерживали сотрудничество, невзирая на спецоперацию на Украине, когда многие страны заняли антироссийскую позицию. Об отношениях двух государств — в материале URA.RU.
Сотрудничество в энергетической сфере
В январе 2022 года Иран и Россия заявляли о намерении развивать сотрудничество в области энергетики и ядерных технологий. Иранские СМИ сообщали, что один из совместных проектов оценивается в пять миллиардов долларов.
Что стало с отношениями после СВО
В следующем месяце РФ начала спецоперацию на Украине. Тогда многие страны приняли антироссийскую позицию. На Западе заявляли, что Тегеран оказывает военную поддержку Москве.
В связи с этим на иранскую сторону даже пытались оказать давление. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призывал Иран прекратить поддерживать Россию в СВО, заявив, что это чревато «серьезными последствиями».
Однако в феврале 2024 года посол Ирана в России Алексей Дедов опроверг слухи о поддержке Тегераном Москвы. Он также уточнил, что ограничения, вводимые из-за этого против иранской стороны, не влияют на экономику республики, передает RT. Тем не менее Иран и РФ продолжили строить планы в различных сферах.
Создание Российско-Иранского Совета делового сотрудничества
В конце ноября 2022 года в Санкт-Петербурге состоялось подписание Меморандума России и Ирана о создании Совета делового сотрудничества. Документ был подписан представителями Российского союза промышленников и предпринимателей и Организацией развития торговли Ирана.
Развитие спортивных связей между Россией и Ираном
В начале февраля Российский и Иранский олимпийские комитеты выражали намерение укреплять спортивное партнёрство. Стороны работали над меморандумом, который откроет путь для организации совместных образовательных и тренировочных программ, а также предоставления визовой и методической поддержки.
Заявления об экономическом потенциале между странами
Раиси во время разговора с прессой однажды заявил о значительном, но не реализованном полностью экономическом потенциале сотрудничества с РФ. Он выразил уверенность в необходимости активизации усилий для реализации совместных проектов.
Планы по расширению двустороннего сотрудничества
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в октябре 2023 года заявил о намерении России развивать взаимовыгодное сотрудничество с Ираном в различных областях, включая военно-техническое сотрудничество, особенно с учётом истечения срока действия ограничений, наложенных резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.
Отношения на фоне войны в секторе Газа
После обострения конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября обе стороны начали ежедневно подвергаться обстрелам. В один из дней израильская сторона нанесла удар по госпиталю в секторе Газа, из-за чего погибли и пострадали более 800 человек.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся ужасным событием и катастрофой, после чего посол Ирана в РФ Казем Джалали поблагодарил российского лидера за его позицию, пишет деловое издание "Взгляд". Помимо этого, Путин выражал поддержку Палестине в достижении создания независимого государства.
Переговоры Путина и Раиси
Президенты России и Ирана провели рабочую встречу 7 декабря 2023 года. В ходе переговоров лидеры обсуждали сотрудничество в сфере энергетики, сельского хозяйства и развития образования. Также Раиси заявил, что в будущем готов принять Путина на иранской территории.
Реакция России на крушение вертолета и смерть Раиси
Днем 19 мая в Азербайджане произошло крушение с Раиси на борту. Поиски судна были сильно затруднены из-за сильного тумана.
Путин заявил, что российская сторона сделает все возможное для поисков иранского лидера, сообщает Life. Глава РФ также поручил отправить к месту крушения два самолета и 50 спасателей. После известий о гибели президента Ирана глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования от лица страны.
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