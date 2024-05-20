ВСУ ударили по жилому кварталу поселка Юбилейный в ЛНР

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ВСУ запустили ракету по поселку в ЛНР
ВСУ запустили ракету по поселку в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал в луганском поселке Юбилейный с помощью ракеты. Об этом сообщили в силовых структурах ЛНР. 

"ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу поселка Юбилейный в Луганске", — сообщили силовики, передает РИА Новости. Уточняется, что на месте прилета произошел крупный пожар.

Ранее губернатор ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обстреле ВСУ города Краснодона. По слова главы региона, погибли три человека. Также шесть граждан получили ранения, передает RT

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Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал в луганском поселке Юбилейный с помощью ракеты. Об этом сообщили в силовых структурах ЛНР.  "ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу поселка Юбилейный в Луганске", — сообщили силовики, передает РИА Новости. Уточняется, что на месте прилета произошел крупный пожар. Ранее губернатор ЛНР Леонид Пасечник сообщил об обстреле ВСУ города Краснодона. По слова главы региона, погибли три человека. Также шесть граждан получили ранения, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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