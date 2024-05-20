Мишустину рассказали о будущем ледокольного флота России

Россия расширяет ледокольный флот для освоения Северного морского пути, для этого строятся три новых ледокола и реконструируется Онежский судостроительный завод. Такие заявления прозвучали на оперативном совещании с вице-премьерами под руководством главы правительства Михаила Мишустина.
«Приоритетными [для правительства] являются задачи по развитию Северного морского пути, его маршруты проходят в пределах территориальных вод России. В условиях внешних санкций России нужен большой арктический флот», — заявил Мишустин 20 мая. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала "Россия-24".
С этой целью на реконструкцию Онежского судоремонтного завода направят 2 млрд рублей, с помощью которых будут расширены производственные мощности и реконструированы гидротехнические сооружения завода.
О работе по строительству новейших ледоколов Мишустину доложил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров. Первым ледоколом, сошедшим со стапелей в 2024 году, станет "Якутия", а три других ледокола аналогичного класса пополнят Северный флот в период с 2026 по 2030 годы.
«Самый мощный ледокол, который сегодня строится на "Звезде", единственный в своём роде в мире, 120 МВт, – "Россия", который тоже должен быть построен ориентировочно к 2030 году», — доложил Мантуров. По его словам, в перспективе судоверфь поставит 92 судна ледового класса для СМП. "Звезда" совместно с ВТБ рассматривает возможность строительства еще одной судоверфи.
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