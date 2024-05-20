Песков сообщил, как нелегитимность Зеленского отразится на СВО

Песков: прекращение полномочий Зеленского не отразится на ходе СВО
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нелегитимность Владимира Зеленского не отразится на ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Прекращение полномочий президента Украины Владимира Зеленского никак не скажется на ходе военной спецоперации. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли это какое-то значение с точки зрения хода СВО.

«Нет. Спецоперация продолжается», — заявил Песков.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально заканчивается 20 мая. В этот день в 2019 году он официально вступил в должность главы государства. Выборы, которые должны были состояться в марте, проведены не были. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что нелегитимность Зеленского будет иметь значение в случае, если нужно будет подписывать какие-то документы.

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Прекращение полномочий президента Украины Владимира Зеленского никак не скажется на ходе военной спецоперации. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли это какое-то значение с точки зрения хода СВО. «Нет. Спецоперация продолжается», — заявил Песков. Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально заканчивается 20 мая. В этот день в 2019 году он официально вступил в должность главы государства. Выборы, которые должны были состояться в марте, проведены не были. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что нелегитимность Зеленского будет иметь значение в случае, если нужно будет подписывать какие-то документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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