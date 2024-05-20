Песков сообщил, как нелегитимность Зеленского отразится на СВО

Прекращение полномочий президента Украины Владимира Зеленского никак не скажется на ходе военной спецоперации. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли это какое-то значение с точки зрения хода СВО.
«Нет. Спецоперация продолжается», — заявил Песков.
Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально заканчивается 20 мая. В этот день в 2019 году он официально вступил в должность главы государства. Выборы, которые должны были состояться в марте, проведены не были. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что нелегитимность Зеленского будет иметь значение в случае, если нужно будет подписывать какие-то документы.
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