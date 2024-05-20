Песков сообщил, как нелегитимность Зеленского отразится на СВО

Песков: прекращение полномочий Зеленского не отразится на ходе СВО

20 мая 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нелегитимность Владимира Зеленского не отразится на ходе СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прекращение полномочий президента Украины Владимира Зеленского никак не скажется на ходе военной спецоперации. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли это какое-то значение с точки зрения хода СВО. «Нет. Спецоперация продолжается», — заявил Песков. Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально заканчивается 20 мая. В этот день в 2019 году он официально вступил в должность главы государства. Выборы, которые должны были состояться в марте, проведены не были. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что нелегитимность Зеленского будет иметь значение в случае, если нужно будет подписывать какие-то документы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прекращение полномочий президента Украины Владимира Зеленского никак не скажется на ходе военной спецоперации. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли это какое-то значение с точки зрения хода СВО. «Нет. Спецоперация продолжается», — заявил Песков. Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского официально заканчивается 20 мая. В этот день в 2019 году он официально вступил в должность главы государства. Выборы, которые должны были состояться в марте, проведены не были. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что нелегитимность Зеленского будет иметь значение в случае, если нужно будет подписывать какие-то документы.