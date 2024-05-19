Власти ХМАО установили размер выплат классным руководителям в школах

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа назначило дополнительные выплаты в размере от 5 до 10 тысяч рублей для классных руководителей школ Югры. Информацию об этом опубликовали на сайте государственных органов региона.
«Пять тысяч в месяц будут получать за классное руководство специалисты, которые работают в образовательных организациях города с населением 100 тысяч и более. По 10 тысяч рублей в месяц — если в населенном пункте проживает менее 100 тысяч человек», — процитировали губернатора Югры Наталью Комарову на сайте правительства.
Новые выплаты будут доступны почти половине работающих в школах Югры учителей. По словам первого заместителя директора департамента образования и науки Югры Снежаны Возняк, все региональные выплаты педагогам сохранят.
Ранее URA.RU писало о том, что государство выделило 8 миллиардов рублей на поддержку классных руководителей из малых населенных пунктов России. Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что на выплаты кураторам СПО в Югре выделено 9 миллионов рублей, а классным руководителям — 132 миллиона рублей.
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