Как Иран скорбит после трагической гибели президента Раиси. Фоторепортаж

Вице-президент Ирана официально подтвердил сообщения о гибели Раиси

20 мая 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и другими политиками на борту потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан. Страна находится в трауре после гибели высокопоставленных чиновников. Всеобщая скорбь охватила не только столицу страны Тегеран, но и город Мешхед, где местные верующие собрались в мечети имама Резы, чтобы помолиться за души погибших. URA.RU публикует фоторепортаж происходящего в Исламской Республике. В Иране 19 мая произошло крушение вертолета, в котором находился президент страны Эбрахим Раиси. Глава государства не выжил в катастрофе. В списке погибших также другие высокопоставленные государственные деятели, включая министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема и начальника президентской охраны генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мехди Мусави. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и другими политиками на борту потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан. Страна находится в трауре после гибели высокопоставленных чиновников. Всеобщая скорбь охватила не только столицу страны Тегеран, но и город Мешхед, где местные верующие собрались в мечети имама Резы, чтобы помолиться за души погибших. URA.RU публикует фоторепортаж происходящего в Исламской Республике. В Иране 19 мая произошло крушение вертолета, в котором находился президент страны Эбрахим Раиси. Глава государства не выжил в катастрофе. В списке погибших также другие высокопоставленные государственные деятели, включая министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема и начальника президентской охраны генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мехди Мусави.