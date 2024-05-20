Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и другими политиками на борту потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан. Страна находится в трауре после гибели высокопоставленных чиновников. Всеобщая скорбь охватила не только столицу страны Тегеран, но и город Мешхед, где местные верующие собрались в мечети имама Резы, чтобы помолиться за души погибших. URA.RU публикует фоторепортаж происходящего в Исламской Республике.
В Иране 19 мая произошло крушение вертолета, в котором находился президент страны Эбрахим Раиси. Глава государства не выжил в катастрофе. В списке погибших также другие высокопоставленные государственные деятели, включая министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема и начальника президентской охраны генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мехди Мусави.
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